«Το Ιράν δεν διαπραγματεύεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι η Ουάσιγκτον να εκπληρώσει επτά ιρανικές προϋποθέσεις», δήλωσε ο Στρατηγός Μοχσέν Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, σε συνέντευξή του στο δίκτυο Al Mayadeen , απορρίπτοντας αναφορές περί πρόσφατων συνομιλιών ως προσπάθεια άμβλυνσης της οικονομικής πίεσης στην Ουάσιγκτον.

Επίσης προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επιθετικότητα θα επέφερε πλήγματα σε απομακρυσμένες αμερικανικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στην Ευρώπη, και κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι «έσκισε μια συμφωνία που υπεγράφη στο Ισλαμαμπάντ».

«Επιβεβαιώνω ότι δεν διεξάγουμε καμία συνομιλία με τους Αμερικανούς αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και εμάς επί του παρόντος», τόνισε ο Ρεζάι.

Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε τις αναφορές για μια συνάντηση στο Κατάρ, ή για ταξίδι Ιρανών αξιωματούχων εκεί για να συναντήσουν Αμερικανούς ομολόγους τους, ως «κατασκευάσματα με οικονομικό κίνητρο».

«Όλα αυτά είναι ψέματα και συκοφαντίες, και στόχος τους είναι να ελαφρύνουν τις οικονομικές πιέσεις και να ρίξουν τις τιμές του πετρελαίου», είπε.

Η Τεχεράνη, υποστήριξε, έχει υποβάλει τους όρους της και περιμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον.

«Έχουμε ενημερώσει τους Αμερικανούς για τις προϋποθέσεις μας και αναμένουμε από αυτούς μια ειλικρινή και ξεκάθαρη απάντηση», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο Βανς, ο Ρεζάι το απέκλεισε. «Απολύτως, δεν έχουν καμία βάση αληθείας», απάντησε.

«Ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία και μετά την έσκισε»

Ο Ρεζάι αναφέρθηκε σε τρεις γύρους διπλωματίας με την Ουάσιγκτον, οι οποίοι, όπως είπε, έδειξαν ότι το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αντίθετα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον πρώτο γύρο, υποστήριξε, οι Αμερικανοί σαμποτάρισαν τις συνομιλίες και μετά μπήκαν στον πόλεμο. Στον δεύτερο, στη Γενεύη, εγκατέλειψαν τις συνομιλίες και εξαπέλυσαν επίθεση.

Στον τρίτο γύρο, στο Ισλαμαμπάντ, διατύπωσε την πιο αιχμηρή του κατηγορία: ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν μια συμφωνία και στη συνέχεια την αθέτησαν.

«Στο Ισλαμαμπάντ, παρά το γεγονός ότι καταλήξαμε σε συμφωνία και οι δύο πλευρές την υπέγραψαν, οι Αμερικανοί αθέτησαν την υπογραφή τους. Είναι σπάνιο στην ιστορία ένας αρχηγός κράτους να υπογράφει μια συμφωνία, μετά να την σκίζει και να την εγκαταλείπει μετά από λιγότερο από ένα μήνα», είπε.

«Παρόλα αυτά, η Τεχεράνη συνεχίζει να ακολουθεί με σοβαρότητα τη διπλωματική οδό», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Ρεζάι επέμεινε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον εκπληρώσει τους όρους για τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.

«Έχουμε θέσει επτά προϋποθέσεις και αν οι Αμερικανοί εφαρμόσουν αυτές τις προϋποθέσεις, θα ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ», είπε. «Ανακοινώσαμε τις επτά προϋποθέσεις μας, και αποτελούν ακριβώς τα δικαιώματα του ιρανικού λαού. Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν εκτός εάν εφαρμοστούν αυτές οι προϋποθέσεις».

Παράλληλα χαρακτήρισε την αμερικανική απάντηση μέχρι στιγμής ως παραπλανητική και υπεκφυγή, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια μελλοντική απάντηση.

«Η απάντηση που λάβαμε από τους Αμερικανούς ήταν μια παραπλανητική απάντηση και αμαυρώθηκε από πολλή ασάφεια και σύγχυση. Τους ζητήσαμε να δώσουν μια ειλικρινή και ξεκάθαρη απάντηση στις προϋποθέσεις μας, και μέχρι σήμερα δεν την έχουν δώσει, ενδέχεται όμως να παράσχουν αυτή την απάντηση στο μέλλον», τόνισε.

Οι διαμεσολαβητές, κυρίως το Πακιστάν και το Κατάρ, ήταν οι πιο ενεργοί, σύμφωνα με τον Ρεζάι, ενώ μηνύματα έφτασαν επίσης στην Τεχεράνη από το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλους προσκείμενους στον Τραμπ. Κανένα δεν ανταποκρινόταν στις ανακοινωθείσες προϋποθέσεις του Ιράν, είπε.

Τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα: Το πρώτο αίτημα του Ιράν

Το πρώτο από τα αιτήματα του Ιράν, εξήγησε, είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο.

«Από εδώ, το πρώτο στοιχείο της διπλωματίας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο», είπε.

«Τα κράτη της Δυτικής Ασίας είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία· αν προκύψει ανασφάλεια σε οποιαδήποτε χώρα, οι συνέπειές της επεκτείνονται και στις άλλες χώρες», πρόσθεσε.

Οι κόκκινες γραμμές για τα πυρηνικά

Το πυρηνικό ζήτημα δεν αποτελεί αντικείμενο των τρεχουσών συνομιλιών, εξήγησε ο Ρεζάι, αλλά ξεκαθάρισε τη θέση του Ιράν. Όπως υποστήριξε, το Ιράν θα διατηρήσει όλο το εμπλουτισμένο υλικό του, ειδικά καθώς αυτή τη στιγμή εργάζεται στον σχεδιασμό πυρηνοκίνητων πλοίων και υποβρυχίων, καθώς και μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR).

«Εργαζόμαστε ακόμη και στον σχεδιασμό πυρηνοκίνητων πλοίων, καθώς και πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, και για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε τα εμπλουτισμένα υλικά μας. Σε κάποιο στάδιο μπορεί επίσης να θελήσουμε να παράγουμε μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs), και γι’ αυτό επίσης χρειαζόμαστε αυτά τα υλικά.Ούτε ένα άτομο, ούτε καν ένα μικροσκοπικό, από τα εμπλουτισμένα υλικά δεν θα φύγει από το Ιράν· όλα αυτά τα υλικά θα παραμείνουν στη διάθεσή μας», υποστήριξε.

«Θέλουμε να επιβάλουμε στους Αμερικανούς ένα κόστος που να καθιστά την επιθετικότητα κατά του Ιράν δαπανηρή και να μετατρέπεται σε αποτρεπτικό παράγοντα», είπε ακόμα τονίζοντας ότι «αυτός ο πόλεμος απέδειξε ότι η εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν φέρνει τίποτα άλλο παρά ανασφάλεια».

Προειδοποίηση για ευρύτερα πλήγματα

Ο Ρεζάι υποστήριξε ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν χάσει την πολιτική ικανότητα να συνεχίσουν τον πόλεμο, τόσο διεθνώς όσο και στο εσωτερικό τους. Με τους δικούς τους υπολογισμούς, υποστήριξε, μια νέα επίθεση δεν θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από τρεις έως πέντε ημέρες, και δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει έναν στόχο που να μπορεί να επιτευχθεί σε αυτόν τον χρόνο.

«Βλέπω ότι η πολιτική ικανότητα του Τραμπ και του Νετανιάχου να συνεχίσουν τον πόλεμο έχει τελειώσει», είπε.

Μια νέα επιθετική ενέργεια θα έφερνε μια ευρύτερη απάντηση από ό,τι στο παρελθόν, προειδοποίησε.

«Το Ιράν ήρε τους αυτοεπιβαλλόμενους περιορισμούς του κατά τη διάρκεια του πολέμου των 40 ημερών, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κλιμάκωσαν την επιθετικότητά τους με τη δολοφονία του Ιρανού ηγέτη, μάρτυρα Σαγιέντ Αλί Χαμενεΐ, και θα τους άρει περαιτέρω εάν δεχθεί ξανά επίθεση.Εάν οι Αμερικανοί κάνουν λάθος και μας επιτεθούν, δεν θα αρκεστούμε στο να στοχεύσουμε κοντινές βάσεις, αλλά θα χτυπήσουμε όλες τις κοντινές βάσεις, και θα στοχεύσουμε επίσης και απομακρυσμένες αμερικανικές βάσεις. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει βάσεις στην Ευρώπη εάν αεροσκάφη απογειωθούν από αυτές για να επιτεθούν στο Ιράν. Οποιοδήποτε μέρος από το οποίο απογειώνονται αμερικανικά αεροπλάνα, θα το θεωρήσουμε απειλή για εμάς», κατέληξε.