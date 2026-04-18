«Το Ιράν είναι αποφασισμένο να ελέγχει την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, έως ότου ο πόλεμος τελειώσει οριστικά και επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη». Τη δήλωση αυτή μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, και αποδίδεται στον κορυφαίο φορέα εθνικής ασφάλειας της χώρας.

«Εφόσον ο εχθρός εφαρμόζει ναυτικό αποκλεισμό, το Ιράν θα το θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας και θα εμποδίζει το υπό όρους και περιορισμένο άνοιγμα των Στενών», πρόσθεσε, ενώ ανέφερε επίσης ότι ο έλεγχος στα Στενά περιλαμβάνει την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.