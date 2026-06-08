Το Ιράν κλιμακώνει περαιτέρω τη ρητορική και τις στρατιωτικές του κινήσεις, δημοσιεύοντας βίντεο με τις τελευταίες εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ και στέλνοντας μήνυμα ότι οι επιθέσεις που δέχεται δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Σε ανάρτηση που έκαναν οι Φρουροί της Επανάστασης στο telegram, η οποία συνοδεύτηκε από βίντεο όπου εκτοξεύονται πύραυλοι, η Τεχεράνη προειδοποίησε με τη φράση «θα το μετανιώσετε» αποτυπωμένη επάνω σε αυτούς στα αγγλικά, εβραϊκά και αραβικά, ενώ παράλληλα κατηγόρησε ανοιχτά τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι βρίσκονται πίσω από τον συντονισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Η νέα αυτή κλιμάκωση έρχεται μετά την ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες τα τελευταία 24ωρα.

Το Ιράν δείχνει τις πυραυλικές επιθέσεις και κατηγορεί τις ΗΠΑ

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, η ιρανική ηγεσία απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αμερικανική πολιτική στην περιοχή.

«Οι ενέργειες του σιωνιστικού καθεστώτος στην περιοχή δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις πολιτικές των ΗΠΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η αμερικανική διοίκηση της CENTCOM βρίσκεται, σύμφωνα με την Τεχεράνη, σε πλήρη συντονισμό με το Ισραήλ τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τα βίντεο από τις εκτοξεύσεις πυραύλων προς ισραηλινούς στόχους, παρουσιάζοντάς τες ως μέρος της απάντησης της χώρας στις ισραηλινές επιδρομές.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατηγικών αμυντικών εγκαταστάσεων στο ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν σε συντονισμένη επιχείρηση που είχε στόχο συστήματα αεράμυνας τα οποία είχαν αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα συστήματα είχαν εγκατασταθεί για την αποκατάσταση των αμυντικών δυνατοτήτων που είχαν πληγεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων επιχειρήσεων και ότι η καταστροφή τους ενισχύει περαιτέρω την επιχειρησιακή ελευθερία της ισραηλινής αεροπορίας στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Λίγες ώρες αργότερα, η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυραύλων προς το Ισραήλ, δείχνοντας ότι ο κύκλος των αντιποίνων συνεχίζεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης.

Απειλές για επέκταση της σύγκρουσης και παρέμβαση των Χούθι

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα Ιράν και Ισραήλ.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν παράλληλα επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων που χαρακτηρίζουν ως «τρομοκρατικές ομάδες» στο Ιρακινό Κουρδιστάν.

Την ίδια στιγμή, οι φιλοϊρανοί Χούθι της Υεμένης απειλούν με περαιτέρω περιορισμό της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, αυξάνοντας τους φόβους ότι η κρίση μπορεί να επηρεάσει εκ νέου μία από τις σημαντικότερες εμπορικές αρτηρίες του πλανήτη.

Η προοπτική διεύρυνσης των εχθροπραξιών ανησυχεί ιδιαίτερα τη διεθνή κοινότητα, καθώς θα μπορούσε να συμπαρασύρει και άλλους περιφερειακούς παίκτες σε μια πολεμική αναμέτρηση με απρόβλεπτες συνέπειες.

Διπλωματικός πυρετός και εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Μέσα στο όλο κλίμα της νέας έντασης, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν.

Οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση στη σταθερότητα της περιοχής.

Παράλληλα, η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, κάλεσε δημόσια όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

«Η επανέναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Και οι δύο πλευρές πρέπει να αποκλιμακώσουν άμεσα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων αποτελεί τη μοναδική οδό για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

«Το Ισραήλ κατανοεί μόνο τη γλώσσα της βίας»

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο κινήθηκε και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, ο οποίος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει συστηματικά τις συμφωνίες και τις εκεχειρίες στην περιοχή.

Όπως δήλωσε, οι εξελίξεις στον Λίβανο και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών αποδεικνύουν, κατά την άποψή του, ότι το Ισραήλ «κατανοεί μόνο τη γλώσσα της βίας».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη εκρηκτικό σκηνικό, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύρραξης.