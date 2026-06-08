Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι το Ισραήλ «παραβίασε όλες τις κόκκινες γραμμές» με την επίθεσή του στη Βηρυτό και το κάλεσαν να «σταματήσει τις επιθέσεις του» στον Λίβανο.

«Αν επεκτείνει τις επιθέσεις του σ’ αυτή την περιοχή ή απαντήσει στις δράσεις του Ιράν, θα υποστεί ακόμα πιο οδυνηρά πλήγματα και καταστροφικές επιθέσεις θα εξαπολυθούν εναντίον του καθεστώτος και των υποστηρικτών του», δήλωσε ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Αλί Αμπντολαχί σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Ιρανός στρατηγός δεν αναφέρθηκε ρητά στα δύο κύματα ιρανικών πυραύλων που το Ισραήλ λέει πως εκτοξεύθηκαν απόψε εναντίον του και τους αναχαίτισε.

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης το βράδυ της Κυριακής, μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ περί πυραυλικής επίθεσης εναντίον του από το Ιράν, ότι ο ισραηλινός στρατός πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο και ότι, αν επεκτείνει τις επιθέσεις του ή απαντήσει στις δράσεις του Ιράν, θα αντιμετωπίσει «πιο συντριπτικά και οδυνηρά πλήγματα».

«Είχαμε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι, αν τα εγκλήματα στην περιοχή Ντανίγια της Βηρυτού επεκταθούν, θα επιτεθούμε σε στόχους στα κατεχόμενα εδάφη», ανακοινώθηκε από τη διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης.

«Η αποψινή επιχείρηση είναι μια προειδοποίηση. Αν τέτοιες επιθέσεις επαναληφθούν (σ.σ.: εννοεί τον σημερινό ισραηλινό βομβαρδισμός των νότιων προαστίων της Βηρυτού), η απάντηση θα είναι ευρύτερη και θα πληγούν όλοι οι αμερικανοσιωνιστικοί στόχοι της περιοχής» της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ωστόσο η Χεζμπολάχ, μερικές ώρες μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, για το οποίο το Ισραήλ είπε ότι πραγματοποίησε σε αντίποινα για εχθρικά πυρά, επιβεβαίωσε ότι είχε στοχοθετήσει σήμερα το πρωί στρατιωτικές θέσεις στο βόρειο Ισραήλ.

Το φιλοϊρανικό κίνημα ανακοίνωσε πως στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα στοχοθέτησε «μια συγκέντρωση στρατιωτών του ισραηλινού εχθρού στο στρατόπεδο του Ντόβεβ» στο βόρειο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε εξάλλου την ευθύνη για μια επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί μία ώρα νωρίτερα εναντίον θέσης του ισραηλινού πυροβολικού, καθώς και εναντίον άλλης συγκέντρωσης ισραηλινών στρατιωτών πάντα στο βόρειο Ισραήλ.