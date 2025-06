Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγτσί που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της Συνόδου της Ισλαμικής Συνεργασίας, κατηγορώντας τον Ντόναλντ Τραμπ ως «πολεμοκάπηλο» που «εξαπάτησε όχι μόνο το Ιράν αλλά και τον ίδιο τον λαό των ΗΠΑ». Επιπλέον δήλωσε ότι θα μεταβεί σήμερα στη Μόσχα, όπου θα έχει σοβαρές διαβουλεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τη Δευτέρα.

«Η σιωπή σε τέτοια επίθεση θα σήμανε καταστροφή για την ανθρωπότητα», ανέφερε ο Αραγτσί. «Ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχάσει την επιθετική ενέργεια των ΗΠΑ» συνέχισε. «Την περασμένη εβδομάδα, βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, όταν το Ισραήλ αποφάσισε να ανατινάξει αυτή τη διπλωματική προσπάθεια» πρόσθεσε. «Αυτή την εβδομάδα, πραγματοποιήσαμε συνομιλίες με την E3/ΕΕ, όταν οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ανατινάξουν αυτή τη διπλωματική προσπάθεια. Ποιο συμπέρασμα θα βγάζατε;».

«Η πόρτα για τη διπλωματία θα πρέπει πάντα να παραμένει ανοιχτή, αλλά αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Αραγτσί. «Η χώρα μου δέχθηκε επίθεση, δέχθηκε επίθεση και πρέπει να απαντήσουμε με βάση το νόμιμο δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα». Η επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, είπε, «αποτελεί ασυγχώρητη παραβίαση του διεθνούς δικαίου». «Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας ενός κράτους μέλους του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το γενοκτόνο [ισραηλινό] καθεστώς, αποκάλυψε για άλλη μια φορά το μέγεθος της εχθρότητας των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον ειρηνικό λαό του Ιράν», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ρωτήθηκε για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και απάντησε ότι δεν έχει προς το παρόν ακριβή ενημέρωση. Αλλά τόνισε πως αυτό δεν έχει σημασία για χαρακτηριστεί η επιθετική στάση των ΗΠΑ καθώς και μόνο η επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ανέφερε ακόμα ότι και εξοπλισμός του ΟΗΕ επλήγη από τις αμερικανικές επιθέσεις.

14:03 Περίπου 9.000 Ισραηλινοί έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους

Η Ομοσπονδία Τοπικών Αρχών στο Ισραήλ αναφέρει ότι περίπου 9.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους από τότε που ξεκίνησε η επιχείρηση του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Χιλιάδες φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, ενώ άλλοι έχουν μετακομίσει σε φίλους και συγγενείς.

14:01 Ερυθρός Σταυρός: «Κίνδυνος για έναν πόλεμο με μη αναστρέψιμες συνέπειες»

«Η εντατικοποίηση και η εξάπλωση των μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει να βυθίσει την περιοχή – και τον κόσμο – σε έναν πόλεμο με μη αναστρέψιμες συνέπειες», δήλωσε η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Mirjana Spoljaric.

“Ο κόσμος δεν μπορεί να απορροφήσει απεριόριστο πόλεμο. Η τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου δεν είναι επιλογή – είναι υποχρέωση. Οι άμαχοι πρέπει να γλιτώσουν από τη διεξαγωγή εχθροπραξιών”.

Η Spoljaric δήλωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός έχει αντιπροσωπείες τόσο στο Ιράν όσο και στο Ισραήλ και κινητοποιεί ομάδες και προμήθειες για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες.

«Ωστόσο, καμία ανθρωπιστική ανταπόκριση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική βούληση να δοθεί προτεραιότητα στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανθρώπινη ζωή», είπε.

13:59 Μπαρό: Η Γαλλία δεν είχε καμία συμμετοχή στην αμερικανική επίθεση

Ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, με ανάρτησή του στο Χ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της Γαλλίας μετά τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

“Η Γαλλία έλαβε γνώση, με ανησυχία, των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και δηλώνει ότι ουδεμία συμμετοχή είχε τόσο στα χτυπήματα όσο και στο σχεδιασμό τους”, τόνισε ο Μπαρό, υπογραμμίζοντας ότι το Παρίσι καλεί όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επέκταση της σύγκρουσης.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης, ότι η Γαλλία έχει κατ επανάληψη εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στον πυρηνικό εξοπλισμό του Ιράν και είναι πεπεισμένη ότι η επίλυση αυτού του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσω της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση Πυρηνικών Οπλων.

13:56 Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδρασαν ανεύθυνα παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο

Το Reuters μεταδίδει ότι η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις του Τραμπ στο Ιράν και λέει ότι οι ΗΠΑ έδρασαν ανεύθυνα παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο.

13:51 Δορυφορικές εικόνες από το πλήγμα στο Φορντό

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή αποκαλύπτουν ζημιές στις εισόδους του υπόγειου πυρηνικού σταθμού Φορντό του Ιράν μετά από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ που στόχευαν την τοποθεσία. Οι εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν είχε θάψει τις σήραγγες εισόδου του σταθμού μια ημέρα πριν από τις επιθέσεις, προφανώς στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή επίθεση.

Satellite images on Sunday reveal damage to the entryways of Iran’s underground Fordow nuclear facility following US airstrikes targeting the site. The images show that Iran had buried the facility’s entrance tunnels a day before the strikes, apparently in preparation for a… pic.twitter.com/PY87NsaxZ2 — Iran International English (@IranIntl_En) June 22, 2025

13:48 Τουρκία: Η επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα μπορούσε να μετατρέψει μια περιφερειακή σύγκρουση σε παγκόσμια

Η επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα μπορούσε να μετατρέψει μια περιφερειακή σύγκρουση σε παγκόσμια, προειδοποιεί το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, που εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η εξάπλωση της σύγκρουσης σε έναν ευρύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καλώντας όλα τα μέρη να ενεργήσουν με υπευθυνότητα και να τερματίσουν αμέσως τις επιθέσεις.

Επανέλαβε επίσης ότι μόνο οι διαπραγματεύσεις μπορούν να επιλύσουν τη διαμάχη μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα.

13:41 Οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν έγιναν σε συντονισμό με το Ισραήλ

Η αμερικανική επιδρομή κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν που εξαπολύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή έγινε σε συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εϊάλ Ζαμίρ βρίσκεται σε επαφή με Αμερικανούς ομολόγους του από την έναρξη της σύρραξης του Ισραήλ με το Ιράν και ο συντονισμός μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ έγινε ακόμη πιο στενός πρόσφατα.

«Έχουμε περισσότερους στόχους και ενεργούμε συνεχώς για την επίτευξή τους. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την επίτευξη αυτών των στόχων», τόνισε ο Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου.

13:34: Φρουροί της Επανάστασης: «Ο αριθμός, η διασπορά και το μέγεθος των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή δεν αποτελούν πλεονέκτημα, αλλά έχουν διπλασιάσει την ευπάθειά τους»

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δηλώνει ότι «το εγκληματικό αμερικανικό καθεστώς» δεν έχει μάθει τα διδάγματα των προηγούμενων πολέμων στη Μέση Ανατολή και θα υποστεί τις συνέπειες μετά τον βομβαρδισμό του Ιράν.

«Η επανάληψη των αποτυχημένων ανοησιών του παρελθόντος από τις ΗΠΑ καταδεικνύει στρατηγική ανικανότητα και αδιαφορία για τις πραγματικότητες που επικρατούν στην περιοχή», ανέφερε το IRGC σε δήλωσή του.

«Αντί να μάθει από τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες, η Ουάσιγκτον έχει ουσιαστικά τοποθετήσει τον εαυτό της στην πρώτη γραμμή της επιθετικότητας, πλήττοντας άμεσα ειρηνικές [πυρηνικές] εγκαταστάσεις».

Η παραστρατιωτική δύναμη δήλωσε ότι οι τοποθεσίες πτήσης των αμερικανικών αεροσκαφών που συμμετείχαν στην επίθεση «έχουν εντοπιστεί και παρακολουθούνται».

«Ο αριθμός, η διασπορά και το μέγεθος των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή δεν αποτελούν πλεονέκτημα, αλλά έχουν διπλασιάσει την ευπάθειά τους», προειδοποίησε η Επαναστατική Φρουρά.

13:25 ΔΟΑΕ: «Οι εγκαταστάσεις που στοχοποιήθηκαν σήμερα δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό»

Τα τελευταία στρατιωτικά πλήγματα στο πυρηνικό συγκρότημα του Ιράν στο Ισφαχάν έπληξαν έξι κτίρια, ενώ άλλα τέσσερα είχαν καταστραφεί προηγουμένως. Ωστόσο, τα κτίρια περιείχαν μικρές ή μηδενικές ποσότητες πυρηνικού υλικού, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

“Οι εγκαταστάσεις που στοχοποιήθηκαν σήμερα δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό ή μικρές ποσότητες φυσικού ή χαμηλής περιεκτικότητας εμπλουτισμένου ουρανίου. Έτσι, η ραδιενεργή μόλυνση είναι περιορισμένη στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν”, αναφέρει ο ΔΟΑΕ.

13:14 Ο Πούτιν δεν έχει σχέδια για να μιλήσει με τον Τραμπ μετά από τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή, ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει σχέδια για να μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι μια τηλεφωνική επικοινωνία θα μπορούσε να κανονιστεί τάχιστα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

13:01 HAE: Υπέρ του άμεσου τερματισμού της κλιμάκωσης

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τάχθηκαν σήμερα υπέρ του άμεσου τερματισμού της κλιμάκωσης για “την αποφυγή σοβαρών συνεπειών” στην περιοχή, μετά από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Τα ΗΑΕ προειδοποίησαν ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν την περιοχή “σε νέα επίπεδα αστάθειας”, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του υπουργείου των Εξωτερικών.

12:47: Συνέντευξη Τύπου του ΥΠΕΞ του Ιράν στην Κωνσταντινούπολη (3)

«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας ενός κράτους μέλους του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το γενοκτόνο [ισραηλινό] καθεστώς, αποκάλυψε για άλλη μια φορά το μέγεθος της εχθρότητας των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον ειρηνικό λαό του Ιράν», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ρωτήθηκε για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και απάντησε ότι δεν έχει προς το παρόν ακριβή ενημέρωση. Αλλά τόνισε πως αυτό δεν έχει σημασία για χαρακτηριστεί η επιθετική στάση των ΗΠΑ καθώς και μόνο η επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ανέφερε ακόμα ότι και εξοπλισμός του ΟΗΕ επλήγη από τις αμερικανικές επιθέσεις.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve tüm diğer uluslararası kuruluşlar kendi görevleri ve sorumlukları doğrultusunda bu uluslararası hukuk ihlali karşısında acil ve kararlı bir faaliyete geçmelidir. pic.twitter.com/GUlLEp8ucW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2025

12:42: Συνέντευξη Τύπου του ΥΠΕΞ του Ιράν στην Κωνσταντινούπολη (2)

«Η πόρτα για τη διπλωματία θα πρέπει πάντα να παραμένει ανοιχτή, αλλά αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Αραγτσί. «Η χώρα μου δέχθηκε επίθεση, δέχθηκε επίθεση και πρέπει να απαντήσουμε με βάση το νόμιμο δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα».

Η επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, είπε, «αποτελεί ασυγχώρητη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

12:35 Συνέντευξη Τύπου του ΥΠΕΞ του Ιράν στην Κωνσταντινούπολη

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνέντευξη Τύπου του ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγτσί που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της Συνόδου της Ισλαμικής Συνεργασίας. «Η σιωπή σε τέτοια επίθεση θα σήμανε καταστροφή για την ανθρωπότητα», ανέφερε ο Αραγτσί. «Ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχάσει την επιθετική ενέργεια των ΗΠΑ» συνέχισε.

“İran en güçlü şekilde ABD’nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır.” İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: İran topraklarını, egemenliğini ve halkını korumaya devam edecektir. İran’ı sadece ABD askeri saldırganlığına karşı değil İsrail’in saldırılarına karşı da koruyacağız. pic.twitter.com/lX70wOBjmQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2025

12:32 Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στις 19:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

12:25 Μεντβέντεφ: «Ο Τραμπ που ήρθε σαν ένας ειρηνοποιός πρόεδρος άρχισε ένα νέο πόλεμο για τις ΗΠΑ»

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας, στην πρώτη ρωσική αντίδραση μετά την αμερικανική επίθεση στο Ιράν, ανέφερε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε ένα νέο πόλεμο για τις ΗΠΑ.

“Ο Τραμπ που ήρθε σαν ένας ειρηνοποιός πρόεδρος άρχισε ένα νέο πόλεμο για τις ΗΠΑ” έγραψε ο Μεντβέντεφ στο κανάλι του, στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

12:17 Κατάρ: «Όλα τα μέρη να επιδείξουν σύνεση, αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν κάθε νέα κλιμάκωση»

Το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στον πόλεμο στη Γάζα, προειδοποίησε σήμερα για «καταστροφικές συνέπειες» μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

«Η επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή μπορεί να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, καλώντας «όλα τα μέρη να επιδείξουν σύνεση, αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν κάθε νέα κλιμάκωση».

12:12 Φον ντερ Λάιεν: «Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι το μόνο μέρος για να τερματιστεί αυτή η κρίση»

Σε ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει:

«Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει την βόμβα.

Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται σε νέα κορύφωση, η σταθερότητα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι κρίσιμος.

Τώρα είναι η στιγμή για το Ιράν να εμπλακεί σε μια αξιόπιστη διπλωματική λύση.

Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι το μόνο μέρος για να τερματιστεί αυτή η κρίση».

Iran must never acquire the bomb. With tensions in the Middle East at a new peak, stability must be the priority. And respect for international law is critical. Now is the moment for Iran to engage in a credible diplomatic solution. The negotiating table is the only place to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2025

12:08 Βίντεο με την καταστροφή που προκάλεσε ιρανικός πύραυλος στο Τελ Αβιβ

Βίντεο με την κτιρίων στο Τελ Αβίβ μετά από πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ.

Videos shared by media outlets show building destruction in Tel Aviv following missile attacks by Iran on Israel. pic.twitter.com/tHCGoC7Cgf — Iran International English (@IranIntl_En) June 22, 2025

12:03 Σύλληψη της οικογένειας δημοσιογράφου του Iran International από του Φρουρούς της Επανάστασης

Το Ιράν συνέλαβε τα μέλη της οικογένειας μιας δημοσιογράφου του Iran International το Σάββατο σε αντίποινα για την κάλυψη του πολέμου της χώρας με το Ισραήλ από το κανάλι, απειλώντας να τα κρατήσει μέχρι η δημοσιογράφος να παραιτηθεί από τη θέση της.

Το ειδησεογραφικό κανάλι Farsi με έδρα το Λονδίνο αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι καταδικάζει έντονα την απαγωγή της οικογένειας του δημοσιογράφου του, χαρακτηρίζοντάς την «μια φρικτή πράξη ομηρίας που στοχεύει στον εξαναγκασμό της συναδέλφου μας να παραιτηθεί από τη θέση της».

«Αυτή η βαθιά κατακριτέα τακτική σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην αδίστακτη εκστρατεία του καθεστώτος να φιμώσει τη διαφωνία και να καταστείλει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία», ανέφερε το ειδησεογραφικό κανάλι.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας αναφέρει ότι οι παραστρατιωτικοί Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν οδήγησαν τη μητέρα, τον πατέρα και τον μικρότερο αδελφό της παρουσιάστριας σε άγνωστη τοποθεσία. Η δημοσιογράφος, το όνομα της οποίας δεν αποκάλυψε το πρακτορείο, έλαβε στη συνέχεια ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα της νωρίς το Σάββατο, ο οποίος την προέτρεπε να παραιτηθεί από τη θέση της, σύμφωνα με το Iran International. Οι φωνές των πρακτόρων ασφαλείας ακούγονταν στο βάθος να λένε στον πατέρα της τι να πει.

«Σου έχω πει χίλιες φορές να παραιτηθείς. Ποιες άλλες συνέπειες περιμένεις;» λέει η Iran International, όπως της είπε ο πατέρας της. «Πρέπει να παραιτηθείς».

11:57 Χούθι: «Θα στοχοθετήσουμε τα αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα»

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θεωρούν τα αμερικανικά πλήγματα «κήρυξη πολέμου» εναντίον του ιρανικού λαού.

«Η επίθεση της απερίσκεπτης κυβέρνησης του Τραμπ εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι μια κατάφωρη κήρυξη πολέμου εναντίον του αδελφού ιρανικού λαού», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση των Χούθι προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της είναι έτοιμες «να στοχοθετήσουν τα αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα».

11:51 Με προηγμένους πυραύλους η ιρανική απάντηση στο Ισραήλ

Τα Ιράν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο κύμα πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε εναντίον του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης η επίθεση που είναι η 20ή φάση της επιχείρησης «Αληθινή Υπόσχεση 3» ξεκίνησε με την εκτόξευση 40 πυραύλων στερεού και υγρού καυσίμου, μεταξύ των οποίων και ο βαλλιστικός πύραυλος πολλαπλών κεφαλών Χέιμπαρ Σεκάν (Kheibar Shekan).

Σύμφωνα με το Sky News η χρήση πυραύλων στερεού και υγρού καυσίμου σε συνδυασμό με τον Kheibar Shekan δείχνει την κλιμάκωση της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν και την πρόθεσή του να επεκτείνει το εύρος των επιθέσεων του.

11:40 Δυνάμεις της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, έχουν αναπτυχθεί σε όλο το Ισραήλ

Δυνάμεις της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

כוחות פיקוד העורף, בסדיר ובמילואים, פרוסים כעת במספר זירות נפילה במרחב הארץ pic.twitter.com/fkNMyJK3oS — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 22, 2025

11:32 Ποιοι είναι οι πύραυλοι Bunker buster

Bunker buster είναι ένας γενικός όρος για τις βόμβες που έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέφουν στόχους που βρίσκονται βαθιά στο υπέδαφος και οι συμβατικές βόμβες δεν μπορούν να καταστρέψουν, αναφέρει το Al Jazeera.

Η ισχυρότερη βόμβα του αμερικανικού στρατού είναι η GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Ζυγίζοντας περίπου 13.600 κιλά (30.000 λίβρες), συμπεριλαμβανομένης μιας κεφαλής βάρους 2.700 κιλών (6.000 λιβρών), αυτή η κατευθυνόμενη με ακρίβεια βόμβα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής, κατασκευασμένη για να διεισδύει μέχρι και 61 μέτρα (200 πόδια) κάτω από το έδαφος πριν εκραγεί.

Δείτε σχετικό γράφημα:

11:26 Βρετανία: Δεν συμμετείχαμε στην αμερικανική επίθεση

Με ανάρτηση του στο Χ ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι αναφέρει:

«Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Οι ΗΠΑ έχουν λάβει μέτρα για να μετριάσουν την απειλή, η οποία μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια κοινότητα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε σε αυτά τα χτυπήματα.

Καλούμε το Ιράν να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να καταλήξει σε διπλωματική λύση για τον τερματισμό αυτής της κρίσης».

Iran must never have a nuclear weapon. The US has taken action to alleviate the threat that would pose to the global community. The UK did not participate in these strikes. We urge Iran to show restraint and reach a diplomatic solution to end this crisis. — David Lammy (@DavidLammy) June 22, 2025

11:24 Το Ομάν καταδικάζει την αμερικανική επίθεση

Το Ομάν, το οποίο μεσολαβούσε στις πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καταδίκασε έντονα τις αμερικανικές επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Το σουλτανάτο του Κόλπου «εκφράζει βαθιά ανησυχία, καταγγελία και καταδίκη της κλιμάκωσης που προέκυψε από τις άμεσες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε τοποθεσίες στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», αναφέρει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν.

11:20 Βίντεο: Η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε δύο ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη F-5

Βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή που η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε δύο ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη F-5 στο αεροδρόμιο Ντέζφουλ του Ιράν.

The Israeli Air Force bombed two Iranian F-5 fighter jets at Iran’s Dezful Airport pic.twitter.com/BT7gy5GkN1 — Open Source Intel (@Osint613) June 22, 2025

11:17 Ιράν: Είχαμε μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Φόρντο

Το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου είχε μεταφερθεί από το Φορντό πριν την αμερικανική επίθεση, ανέφεραν ανώτερες ιρανικές πηγές στο Reuters.

Πηγές αναφέρουν επίσης ότι ο αριθμός του προσωπικού στην υπόγεια εγκατάσταση του Φορντό είχε επίσης μειωθεί στο ελάχιστο.

11:13 «Σας ευχαριστούμε κύριε πρόεδρε»

Βίντεο που ανέβασε η σελίδα της Μοσάν στο Χ δείχνει τους δρόμους του Τελ Αβίβ όπου υπάρχουν οθόνες με ευχαριστήριο μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο, κυκλοφορεί στα social media.

Tel Aviv: Thank you, Mr President pic.twitter.com/5tssPgaGSY — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 22, 2025

11:09 Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ αναμένεται να ανοίξει ξανά στις 2 μ.μ.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ αναμένεται να ανοίξει ξανά στις 2 μ.μ. μετά από προσωρινή διακοπή των απογειώσεων και προσγειώσεων σήμερα το πρωί.

Με το άνοιγμα του ισραηλινού εναέριου χώρου, η επιχείρηση για την ασφαλή επιστροφή των εγκλωβισμένων Ισραηλινών στα σπίτια τους θα συνεχιστεί με πλήρη ισχύ, αναφέρει το υπουργείο.

«Συνεχίζουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα, λαμβάνοντας παράλληλα προφυλάξεις για την επιστροφή όλων των Ισραηλινών πολιτών στα σπίτια τους», λέει η Υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ. «Πρόκειται για μια πολύπλοκη επιχείρηση εθνικής ασφάλειας που απαιτεί στενό συντονισμό μεταξύ όλων των υπηρεσιών και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος Ισραηλινός με ασφάλεια στο σπίτι του».

11:05 Έκτακτη συνεδρίαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας

Ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αύριο, Δευτέρα (23/6) μετά τα αμερικανικά πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις την Κυριακή.

«Υπό το φως της επείγουσας κατάστασης στο Ιράν, συγκαλώ έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (του ΙΑΕΑ) για αύριο», έγραψε ο Γκρόσι σε ανάρτησή του στο Χ.

In light of the urgent situation in Iran, I am convening an emergency meeting of the @IAEAorg Board of Governors for tomorrow. — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) June 22, 2025

11:02 Κάγια Κάλας: «Καλώ όλες τις πλευρές να κάνουν ένα βήμα πίσω και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

«Δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, καθώς αυτό θα συνιστούσε απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Καλώ όλες τις πλευρές να κάνουν πίσω, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση. Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν την κατάσταση αύριο», ανέφερε σε μήνυμά της η Κάγια Κάλας, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Iran must not be allowed to develop a nuclear weapon, as it would be a threat to international security. I urge all sides to step back, return to the negotiating table and prevent further escalation. EU Foreign Ministers will discuss the situation tomorrow. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 22, 2025

10:59 Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτοξεύσει προηγμένο πύραυλο Kheybar-Shekan

«Δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι αν αυτός ο τελευταίος γύρος εκτοξεύσεων ιρανικών πυραύλων με στόχο ισραηλινά εδάφη έχει ως στόχο την άμεση απάντηση στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ή αν αποτελεί συνέχεια των αντιποίνων του Ιράν κατά των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων» αναφέρει ανταποκριτής του Al Jazeera από την Τεχεράνη.

«Αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε κατά νου υπό το πρίσμα της πρόσφατης δήλωσης του IRGC, στην οποία ανέφερε ότι το εικοστό κύμα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων σε ισραηλινά εδάφη ξεκίνησε μόλις πριν από λίγες ώρες.

Ανέφεραν επίσης ότι αναπτύσσουν τώρα έναν από τους πιο προηγμένους πυραύλους τους, τον Kheybar-Shekan, ως μέρος των αντιποίνων τους, καθώς τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζουν να στοχεύουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές τοποθεσίες και οικιστικά κτίρια».

10:52 Οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής – Πάνω από 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες σε 19 σημεία

Το Al Jazeera παρουσιάζει χάρτη με τις τοποθεσίες που υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40.000 με 50.000 στρατιώτες σε τουλάχιστον 19 τοποθεσίες.

10:45 Στους 86 έφτασαν οι τραυματίες από τις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις

Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ αναφέρει ότι 86 τραυματίες έφτασαν σε νοσοκομεία λόγω του τελευταίου γύρου ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο σε μέτρια κατάσταση, 77 σε καλή κατάσταση, τέσσερα θύματα που πάσχουν από οξύ άγχος και τρία που υποβάλλονται σε ιατρική αξιολόγηση και των οποίων η κατάσταση δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί.

10:37 IDF: Καταστρέψαμε οκτώ εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων

Οι IDF αναφέρουν ότι οι επιδρομές σήμερα το πρωί κατέστρεψαν οκτώ εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων έξι που ήταν έτοιμοι για άμεση επίθεση στο Ισραήλ. Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ από 20 μαχητικά αεροσκάφη στο κεντρικό Ισραήλ έπληξαν δεκάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Οι στόχοι περιελάμβαναν «μια στρατιωτική εγκατάσταση που περιείχε εξαρτήματα για την παραγωγή εκρηκτικών, εγκαταστάσεις για την αποθήκευση και παραγωγή όπλων και ιρανικά συστήματα αεράμυνας», μαζί με στρατιωτικές υποδομές στο αεροδρόμιο του Ισφαχάν «για να αποτραπεί η χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων από την Ιρανική Πολεμική Αεροπορία», αναφέρει ο IDF.

10:33 Βίντεο: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ιράν

Ένα βίντεο πολίτη που στάλθηκε στο Iran International την Κυριακή (22/6) δείχνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας στον αυτοκινητόδρομο Hemmat της Τεχεράνης. Ο αποστολέας αναφέρει ότι πέρασε από τρία ξεχωριστά σημεία ελέγχου, γράφοντας: «Όλοι οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι στην Τεχεράνη είναι γεμάτοι με σημεία ελέγχου Basij».

A citizen video sent to Iran International on Sunday shows heightened security measures on Tehran’s Hemmat Expressway. The sender reports passing through three separate checkpoints, writing: “All major highways in Tehran are filled with Basij checkpoints.” pic.twitter.com/LgSz3rLruQ — Iran International English (@IranIntl_En) June 22, 2025

10:30 Μητσοτάκης: «Αυτό που σήμερα προέχει είναι η επίδειξη αυτοσυγκράτησης και η επανεκκίνηση των συζητήσεων»

«Αυτό που σήμερα προέχει είναι η επίδειξη αυτοσυγκράτησης και η επανεκκίνηση των συζητήσεων. Περαιτέρω κλιμάκωση θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες συνθήκες αστάθειας σε μια ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένη περιοχή. Το ζήτημα αυτό, όπως και όλα τα άλλα μεγάλα θέματα που αφορούν τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΝΑΤΟ στη Χάγη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, προς όφελος της διεθνούς ειρήνης και ευημερίας», τόνισε στην αρχή της ανάρτησης του για τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά και τον αμερικανικό βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τα ξημερώματα.

10:22 Βίντεο: Αυτή ήταν η πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό

Ένα γράφημα με την υπόγεια εγκατάσταση του Φορντό, που έπληξαν τα ξημερώματα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά Β2. Κατασκευασμένη μυστικά από το 2006, χρειάστηκαν έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί και τέθηκε σε λειτουργία το 2012. Θαμμένη κάτω από δεκάδες μέτρα βράχου κοντά στο Κομ, ήταν κατασκευασμένη για να αντέχει σε αεροπορικές επιδρομές, ακόμη και σε βόμβες κατά καταφυγίων. Η εγκατάσταση κόστισε έως και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Fordow wasn’t just another nuclear site. It was Iran’s most protected one. Built in secret starting in 2006, it took six years to complete and became active in 2012. Buried under 90 meters of rock near Qom, it was made to survive airstrikes and even bunker-busting bombs. The… pic.twitter.com/o0SyVwrQbt — Open Source Intel (@Osint613) June 22, 2025

10:17 Βίντεο από τον τελευταίο ισραηλινό βομβαρδισμό στο Ιράν

Βίντεο που έλαβε το Iran International δείχνουν τεράστιες εκρήξεις και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από τον ουρανό της Ταμπρίζ.

Videos received by Iran International show massive explosions and thick black smoke rising over the skies of Tabriz. pic.twitter.com/hinFmGwXb0 — Iran International English (@IranIntl_En) June 22, 2025

10:12 Ο Κιρ Στάρμερ καλεί το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ καλεί το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσει σε διπλωματική λύση για να τελειώσει η κρίση.

«Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Δεν μπορεί ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και οι ΗΠΑ ανέλαβαν δράση για να μετριάσουν αυτήν την απειλή.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ασταθής και η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί προτεραιότητα. Καλούμε το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξει σε μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό αυτής της κρίσης»

Iran’s nuclear programme is a grave threat to international security. Iran can never be allowed to develop a nuclear weapon and the US has taken action to alleviate that threat. The situation in the Middle East remains volatile and stability in the region is a priority. We call… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 22, 2025

10:08 Αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών στο Ισραήλ

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι στο Ισραήλ τραυματίστηκαν από την τελευταία πυραυλική επίθεση του Ιράν, ανέφερε το πρακτορείο Arutz Sheva, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας.

Συνολικά, η συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν έχει αναγκάσει περισσότερους από 10.000 ανθρώπους στο Ισραήλ να εκκενώσουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με το πρακτορείο. Πάνω από 32.000 άνθρωποι έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση αποζημίωση για ζημιές στα σπίτια ή την περιουσία τους, πρόσθεσε.

10:01 Η Israir αναστέλλει όλες τις πτήσεις της έως τις 7 Ιουλίου

Η Israir αναφέρει ότι αναστέλλει την πώληση θέσεων σε όλες τις πτήσεις της έως τις 7 Ιουλίου, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα.

Όλοι οι επιβάτες με κρατήσεις πτήσεων έως τις 7 Ιουλίου μπορούν να ακυρώσουν το ταξίδι τους χωρίς χρέωση. Οι επιβάτες θα δικαιούνται ένα πιστωτικό κουπόνι για το πλήρες ποσό αγοράς, το οποίο θα ισχύει για δύο χρόνια σε οποιαδήποτε μελλοντική πτήση της Israir.

09:50 Οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν τις πτήσεις τους

Οι μεγαλύτεροι αερομεταφορείς του Ισραήλ, El Al, Israel Airlines, Arkia και Israir, δηλώνουν ότι θα αναστείλουν τις πτήσεις τους μέχρι νεωτέρας.

Η El Al δήλωσε επίσης ότι θα παρατείνει την ακύρωση των προγραμματισμένων πτήσεων μέχρι τις 27 Ιουνίου.

09:44Το Ιράν υπόσχεται να αντισταθεί στις αμερικανικές επιθέσεις «με όλες του τις δυνάμεις»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει τα τελευταία πλήγματα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του ως «κατάφωρη και άνευ προηγουμένου παραβίαση» του διεθνούς δικαίου και δηλώνει ότι έχει το δικαίωμα να αντισταθεί σε μια τέτοια «επίθεση».

«Ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχνά ότι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες που, εν μέσω μιας διπλωματικής διαδικασίας, πρόδωσαν τη διπλωματία» υποστηρίζοντας την «επιθετική δράση» του Ισραήλ και τώρα διεξάγουν «έναν επικίνδυνο πόλεμο εναντίον του Ιράν», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το υπουργείο δήλωσε ότι έχει καταστεί σαφές ότι οι ΗΠΑ «δεν τηρούν κανέναν κανόνα ή δεοντολογία και προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους ενός γενοκτόνου και κατοχικού καθεστώτος, δεν φείδονται κανενός είδους ανομίας ή εγκλήματος».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί δικαίωμά της να σταθεί με όλες τις δυνάμεις της ενάντια στην αμερικανική στρατιωτική επιθετικότητα και τα εγκλήματα που διαπράττει αυτό το καθεστώς απατεώνων και να υπερασπιστεί την ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν», πρόσθεσε.

09:36 Το Ιράκ καταδικάζει την αμερικανική επίθεση – Η αμερικανική πρεσβεία μειώνει ακόμα περισσότερο το προσωπικό της

Η ιρακινή κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα τα αμερικανικά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, βλέποντας σ’ αυτά μια «στρατιωτική κλιμάκωση» που «απειλεί την ασφάλεια και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και «θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα».

«Οι στρατιωτικές λύσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το διάλογο και τη διπλωματία», τονίζει σε ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μπασέμ Αλαουάντι, διευκρινίζοντας ότι η συνέχιση των πληγμάτων «θα οδηγούσε σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση, οι επιπτώσεις της οποίας θα ξεπερνούσαν τα σύνορα κάθε κράτους».

Σ’ αυτό το πλαίσιο των «αυξημένων περιφερειακών εντάσεων», η αμερικανική διπλωματική αποστολή στο Ιράκ μείωσε ακόμα περισσότερο το προσωπικό της με νέες αναχωρήσεις χθες, Σάββατο, και σήμερα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αμερικανός αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι «η πρεσβεία και το προξενείο παραμένουν ανοικτά και εξακολουθούν να λειτουργούν».

Στις 12 Ιουνίου, παραμονή της ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν, «για λόγους προφύλαξης και εξαιτίας των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων», η αμερικανική διπλωματική αποστολή είχε αρχίσει «μια εύτακτη αναχώρηση μέρους του προσωπικού», δήλωσε ο αξιωματούχος ζητώντας να μην κατονομασθεί και υπογραμμίζοντας ότι οι νέες αναχωρήσεις το σαββατοκύριακο «εντάσσονται στη συνέχιση της διαδικασίας που έχει αρχίσει».

09:27 Ισραήλ: Συνεχίζονται οι εργασίες εκκένωσης από τους διασώστες

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να εργάζονται για την εκκένωση των κατοίκων μιας πυκνοκατοικημένης περιοχής στο κεντρικό Ισραήλ, πάνω από μία ώρα μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι μια μεγάλη εγκατάσταση φροντίδας ηλικιωμένων υπέστη ζημιές από την επίθεση.

«Έγινε μια τεράστια έκρηξη. Όλα σείστηκαν. Δεν ξέρω τι συνέβη», λέει ένας μάρτυρας δακρυσμένος.

Ζαλισμένες οικογένειες περπατούν τριγύρω κρατώντας μικρές τσάντες με τα σημαντικά τους αντικείμενα, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας τις απομακρύνουν από το σημείο, επικαλούμενες ανησυχίες για πτώση συντριμμιών ή κατάρρευση κτιρίου.

09:30 Φρουροί της Επανάστασης: Στοχεύσαμε ισραηλινό αεροδρόμιο και βάσεις

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι οι πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν είχαν στόχο το διεθνές αεροδρόμιο Ben Gurion του Ισραήλ, μαζί με ερευνητικές εγκαταστάσεις και «βάσεις υποστήριξης και διάφορα επίπεδα κέντρων ελέγχου και διοίκησης», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η δήλωση ανέφερε ότι το χτύπημα περιελάμβανε τη χρήση τόσο πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς με υγρά όσο και με στερεά καύσιμα.

09:23 Μοσάντ: Χτυπήσαμε το Ταμπρίζ

Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας της Μοσάντ στο Χ, υπήρξε ισραηλινή επίθεση στο Ταμπρίζ του Ιράν.

09:19 Μέχρι στιγμής αναφέρονται 23 τραυματίες από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Σύμφωνα με το Al Jazeera στους 23 ανέρχονται οι τραυματίες από την τελευταία ιρανική επίθεση.

09:15 Φωτογραφίες του Associated Press από την ιρανική πυραυλική επίθεση στη Χάιφα

09:10 Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι το κέντρο πυρηνικής άμυνας δεν εντόπισε αύξηση ιχνών ραδιενέργειας

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι το κέντρο πυρηνικής άμυνας δεν εντόπισε αύξηση ιχνών ραδιενέργειας στον εναέριο χώρο και τα ύδατα του Κουβέιτ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Kuwait said its nuclear defense center did not detect an increase in radioactive traces in Kuwaiti airspace and waters following US attacks on Iranian nuclear sites, the country’s national guard said in a post on X. — Iran International English (@IranIntl_En) June 22, 2025

09:01 Στους 16 οι τραυματίες από την ιρανική πυραυλική επίθεση

Στους 16 ανήλθαν οι τραυματίες από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, σύμφωνα μες τις ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

08:57 Ρεπόρτερ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν στο Φορντόου: «Φαίνεται ότι δεν υπήρξε πλήγμα εδώ»

Ρεπόρτερ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, IRNA, που φέρεται να βρέθηκε στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντόου μετά την επίθεση, αναφέρει: «Φαίνεται ότι δεν υπήρξε πλήγμα εδώ».

Iran state TV IRNA reporter at the Fordow uranium enrichment facility after it was hit, “It looks like there was no strike here” pic.twitter.com/2iOsEUdb1H — Open Source Intel (@Osint613) June 22, 2025

08:51 Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο IDF.

Πριν από λίγο, οι εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατά του Ισραήλ σήμερα το πρωί καταστράφηκαν σε επιδρομές, σύμφωνα με τον στρατό.

𝗧𝗵𝗲 𝗜𝗔𝗙 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗴𝘂𝗻 𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲𝘀 𝘁𝗼𝘄𝗮𝗿𝗱 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝘆 𝘁𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁𝘀 𝗶𝗻 𝘄𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗜𝗿𝗮𝗻. Additionally, this morning, the IAF struck missile launchers ready to launch toward Israeli territory, soldiers in the Iranian Armed… — Israel Defense Forces (@IDF) June 22, 2025

Επιπλέον, ο στρατός αναφέρει ότι σήμερα το πρωί, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε αρκετούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και εξουδετέρωσε Ιρανούς στρατιώτες.

08:48 Έχει αδειάσει ο εναέριος χώρος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ

Εκτός της περιοχής που βρίσκεται μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, προσπαθούν να μείνουν οι αεροπορικές εταιρίες, μετά τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Μετά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, η εμπορική κίνηση στην περιοχή λειτουργεί όπως και από την εφαρμογή των νέων περιορισμών στον εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα», ανέφερε το FlightRadar24 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

08:44 Το Ιράν εκτέλεσε έναν «πράκτορα της Μοσάντ»

Το Ιράν εκτέλεσε ένα άτομο που συνελήφθη και δικάστηκε ως πράκτορας της Μοσάντ, σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA. «Ο Ματζίντ Μοσαγιέμπι… απαγχονίστηκε σήμερα το πρωί αφού πέρασε από την πλήρη διαδικασία της ποινικής διαδικασίας και αφού η ποινή του επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο», ανέφερε το ιρανικό δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan Online.

08:35 Βίντεο: Διασώστες σε πολυκατοικία που επλήγη από ιρανικό πύραυλο

Διασώστες σε πολυκατοικία του κεντριού Ισραήλ που επλήγη από ιρανικό πύραυλο. Ορισμένοι από τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ μετέφεραν πυρομαχικά διασποράς, με επιπτώσεις στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ.

Initial reports say some of the ballistic missiles fired from Iran at Israel carried cluster munitions, with impacts in central and northern Israel. https://t.co/akF4vzN2at — Open Source Intel (@Osint613) June 22, 2025

Multiple sites being searched across Israel by MDA EMTs and Paramedics Further casualty updates to follow pic.twitter.com/w27P27ozlr — Magen David Adom (@Mdais) June 22, 2025

08:29 MDA: Τουλάχιστον 11 τραυματίες σε επίθεση με πυραύλους

Οι γιατροί περιθάλπουν 11 άτομα που τραυματίστηκαν στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορά της υπηρεσίας ασθενοφόρων.

08:26 Πλήγμα σε πολυκατοικία στο Τελ Αβίβ

Φωτογραφία από πολυκατοικία του Τελ Αβίβ που έπληξε ιρανικός πύραυλος κατά την τελευταία επίθεση.

Residential building struck in Tel Aviv pic.twitter.com/OpfCClJHXx — Open Source Intel (@Osint613) June 22, 2025

08:23 Οι ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέρουν ότι ρουκέτες και θραύσματα έπεσαν σε 10 τοποθεσίες

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ δήλωσε ότι οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι ρουκέτες και θραύσματα έπεσαν σε 10 τοποθεσίες στο Ισραήλ.

Σε αυτές περιλαμβάνονται το Καρμέλ, η Χάιφα, η περιοχή του Τελ Αβίβ και η βόρεια παράκτια πεδιάδα.

08:19 Λήξις συναγερμού στο Ισραήλ

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων αναφέρει ότι οι πολίτες μπορούν να εγκαταλείψουν τα καταφύγια μετά την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Τουλάχιστον 27 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά την επίθεση σε δύο ομοβροντίες, με επιπτώσεις στη Χάιφα και στο κεντρικό Ισραήλ.

Το πρώτο μπαράζ περιελάμβανε 22 πυραύλους και η δεύτερη αποτελούνταν από πέντε, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

08:15 Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Δεν υπάρχουν αναφορές για αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) δήλωσε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας εκτός των εγκαταστάσεων μετά τα αμερικανικά χτυπήματα στο Φορντόου, το Ισφαχάν και τη Νατάνζ.

«Μετά τις επιθέσεις σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν -συμπεριλαμβανομένου του Φορντόου- ο ΙΑΕΑ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν έχει αναφερθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας εκτός εγκαταστάσεων μέχρι αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο διεθνής οργανισμός πυρηνικής ενέργειας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο ΔΟΑΕ θα παράσχει περαιτέρω εκτιμήσεις για την κατάσταση στο Ιράν, καθώς θα γίνονται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες».

08:12 Ιράν: Δεν υπάρχει κίνδυνος έκλυσης ραδιενέργειας

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν «μια εχθρική αεροπορική επίθεση» στην πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό, καθώς και επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν και τη Νατάνζ.

Αξιωματούχος στο ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, τον οποίο επικαλέσθηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, δήλωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν από τις ΗΠΑ δεν περιέχουν υλικά που προκαλούν έκλυση ραδιενέργειας.

Η ιρανική υπηρεσία πυρηνικής ασφάλειας διαβεβαίωσε νωρίς το πρωί πως δεν εντόπισε «καμιά ένδειξη μόλυνσης» από ραδιενέργεια στις τρεις εγκαταστάσεις του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας που επλήγησαν στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα σήμερα.

«Δεν έχει εντοπιστεί καμιά ένδειξη μόλυνσης. Δεν υπάρχει κατά συνέπεια κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους των περιοχών γύρω από τις εγκαταστάσεις» στο Φορντό, στη Νατάνζ και στην Ισφαχάν, ανέφερε το εθνικό κέντρο του συστήματος πυρηνικής ασφάλειας, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην ιρανική επιτροπή ατομικής ενέργειας.

08:10 Πέντε τραυματίες στο Τελ Αβίβ – Οι δύο σε σοβαρή κατάσταση

Εκρήξεις ακούγονται πάνω από το Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ αναχαιτίσεις γίνονται στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ, έγινε γνωστό στο Ρόιτερς από αυτόπτες μάρτυρες.

Τουλάχιστον 5 τραυματίες έχουν αναφερθεί στο Τελ Αβίβ, οι δύο από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση.

08:05 Βίντεο: Σημείο που χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο

Βίντεο φέρεται να δείχνει σημείο εντός του Ισραήλ που επλήγη από ιρανικό πύραυλο.

Destruction in Israel after Iranian missile attacks. pic.twitter.com/D7r3Ydc3lD — Clash Report (@clashreport) June 22, 2025

08:02 Νέες σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ

Νέες σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι πολίτες σε περιοχές όπου ηχούν σειρήνες έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

BREAKING Second ballistic missile attack wave right now ‼️ pic.twitter.com/8DfSq2RelA — Open Source Intel (@Osint613) June 22, 2025

07:57 Βίντεο: Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι πάνω από την Ιερουσαλήμ

Iranian Ballistic missiles flying over Jerusalem pic.twitter.com/kwrcne59e1 — Open Source Intel (@Osint613) June 22, 2025

07:53 Πτώσεις βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ

Γιατροί και δυνάμεις ασφαλείας ανταποκρίνονται σε αναφορές για πτώσεις βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ, εν μέσω της τελευταίας επίθεσης του Ιράν.

Οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν σε διάφορες περιοχές.

07:50 Βροχή οι ιρανικοί πύραυλοι κατά του Ισραήλ

Συναγερμοί σημαίνουν αδιάκοπα στο Ισραήλ. Οι πύραυλοι πέφτουν βροχή σε ισραηλινές πόλεις.

Non stop alerts. The missiles have been raining down on Israeli cities. I personally saw at least 10 missiles https://t.co/Z214Uc4udc — Open Source Intel (@Osint613) June 22, 2025

07:45 Βίντεο με ιρανικό πύραυλο να χτυπάει αστική περιοχή στο Ισραήλ

Βίντεο που φέρεται να δείχνει ιρανικό πύραυλο να χτυπάει αστική περιοχή στο Ισραήλ κατά την τελευταία επίθεση του Ιράν.

Iranian missiles hit Israel. pic.twitter.com/3lfKWeNrlD — Clash Report (@clashreport) June 22, 2025

07:41 Ιράν: Κάθε στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή είναι πλέον «θεμιτός στόχος»

Στον απόηχο των αμερικανικών βομβαρδισμών σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, η ιρανική κρατική τηλεόραση (IRIB) προαναγγέλλει ανταποδοτικά πλήγματα, υπογραμμίζοντας πως κάθε πολίτης ή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι πλέον «θεμιτός στόχος».

Μεταδόθηκε χάρτης με τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει: «Εσείς το ξεκινήσατε, εμείς θα το τελειώσουμε», σύμφωνα με τη μετάφραση των Times of Israel.

Εν αναμονή της επίσημης αποτίμησης των ζημιών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, της Νατάνζ και του Ισφαχάν, Ιρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν νωρίτερα τα αμερικανικά πλήγματα στις τρεις τοποθεσίες.

07:34 Συναγερμός στο Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Αυτή τη στιγμή ηχούν σειρήνες στο Ισραήλ.

Σηματοδοτεί την πρώτη επίθεση με βαλλιστικό πυραύλο από το Ιράν εδώ και πάνω από μια ημέρα.

07:23 Αραγτσί: Η επίθεση των ΗΠΑ θα έχει αέναες συνέπειες

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά τις αμερικανικές επιδρομές, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχουν διαπράξει σοβαρή παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) επιτιθέμενες σε ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν», δήλωσε ο Αραγτσί σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα γεγονότα σήμερα το πρωί είναι εξωφρενικά και θα έχουν αιώνιες συνέπειες. Κάθε μέλος του ΟΗΕ πρέπει να ανησυχήσει για αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη, άνομη και εγκληματική συμπεριφορά».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν «διατηρεί όλες τις επιλογές για να υπερασπιστεί την κυριαρχία, τα συμφέροντα και τον λαό του».

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran’s peaceful nuclear installations. The events this morning are outrageous and will have everlasting… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2025

07:16 Το Ισραήλ έκλεισε τον εναέριο χώρο του

Ο ισραηλινός εθνικός εναέριος χώρος έκλεισε μέχρι νεωτέρας «εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων», ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η ισραηλινή αερολιμενική αρχή, μετά τους αμερικανικούς νυκτερινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν.

«Ο εναέριος χώρος του κράτους του Ισραήλ έκλεισε εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αρχής, στην οποία διευκρινίζεται ότι «τα χερσαία σημεία διέλευσης [με την Αίγυπτο] και την Ιορδανία λειτουργούν κανονικά».

Το Ισραήλ είχε κλείσει τον εναέριο χώρο του στις 13 Ιουνίου, μετά την επίθεσή του εναντίον του Ιράν με την οποία ξέσπασε ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στο εβραϊκό κράτος και την Ισλαμική Δημοκρατία. Άνοιξε και πάλι την Παρασκευή για πτήσεις επαναπατρισμού Ισραηλινών που είχαν αποκλεισθεί στο εξωτερικό.

07:10 Axios:«Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πήγε πολλά χρόνια πίσω»

Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα αποτελέσματα της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, αλλά «αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πήγε πολλά χρόνια πίσω», ανέφερε το Axios επικαλούμενο έναν ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο. Μετά τα αμερικανικά πλήγματα, εάν επιτευχθεί μια καλή συμφωνία με το Ιράν, θα είναι «το τέλος της ιστορίας» για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, φέρεται να είπε ο αξιωματούχος. Εάν δεν επιτευχθεί πυρηνική συμφωνία και εάν το Ιράν προσπαθήσει να ανοικοδομήσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, το Ισραήλ θα χτυπήσει ξανά, πρόσθεσε το Axios επικαλούμενο τον αξιωματούχο.

It is too early to know exactly what the results of the US strike in Iran are, but “what is certain is that Iran’s nuclear program has been set back by years,” Axios reported citing a senior Israeli official. Following the US strikes, if a good agreement is reached with Iran, it… pic.twitter.com/jRlTW3Ivr0 — Iran International English (@IranIntl_En) June 22, 2025

07:01 ΗΠΑ – Σούμερ: «Ο κίνδυνος ενός ευρύτερου, μακρύτερου και πιο καταστροφικού πολέμου έχει πλέον αυξηθεί δραματικά»

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, καλεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να «δώσει στον αμερικανικό λαό και στο Κογκρέσο σαφείς απαντήσεις σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν απόψε και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια των Αμερικανών».

«Κανένας πρόεδρος δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει μονομερώς αυτό το έθνος σε κάτι τόσο επακόλουθο όσο ο πόλεμος με ακανόνιστες απειλές και χωρίς στρατηγική», λέει ο Σούμερ σε δήλωσή του μετά την αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Η αντιμετώπιση της αδίστακτης τρομοκρατικής εκστρατείας, των πυρηνικών φιλοδοξιών και της περιφερειακής επιθετικότητας του Ιράν απαιτεί δύναμη, αποφασιστικότητα και στρατηγική σαφήνεια. Ο κίνδυνος ενός ευρύτερου, μακρύτερου και πιο καταστροφικού πολέμου έχει πλέον αυξηθεί δραματικά».

«Πρέπει να επιβάλουμε τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών και παροτρύνω τον Ηγέτη Thune να τον θέσει αμέσως στη Γερουσία. Ψηφίζω υπέρ του και παρακαλώ όλους τους Γερουσιαστές και από τις δύο πλευρές να τον ψηφίσουν», λέει, αναφερόμενος στη νομοθεσία που περιορίζει την εξουσία του προέδρου να υπογράφει μονομερώς παρατεταμένες στρατιωτικές εμπλοκές στο εξωτερικό χωρίς την άδεια του Κογκρέσου.

06: 07 Η Χαμάς καταδικάζει την «εγκληματική επίθεση» των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, καταδίκασε σήμερα την «εγκληματική επίθεση» των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

05: 38 Γκουτέρες: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

«Αυτήν την επικίνδυνη ώρα, είναι κρίσιμο να αποφευχθεί ένας φαύλος κύκλος χάους. Στρατιωτική λύση δεν υπάρχει. Η μόνη διέξοδος είναι η διπλωματία. Η μόνη ελπίδα είναι η ειρήνη», υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

05:18 Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε αξιωματικό του Ιράν αρμόδιο για τον «συντονισμό με τη Χαμάς»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι σκότωσαν αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης,

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την «τολμηρή» απόφασή του να διατάξει τον βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, εκτιμώντας πως «θα αλλάξει την Ιστορία».

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ. Η τολμηρή σας απόφαση να πλήξετε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν με την τρομερή και δίκαιη ισχύ των ΗΠΑ θα αλλάξει την Ιστορία», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Στο διάγγελμα του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε πως αν δεν υπάρξει άμεσα ειρήνη τότε οι Αμερικανοί θα επανέλθουν γιατί υπάρχουν ακόμη πολλοί στόχοι στο Ιράν που θα μπορούσαν να πληγούν

04:55 Επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου: «Το Ισραήλ σας από σήμερα είναι πιο ασφαλές»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησαν μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

«Το Ισραήλ σας από σήμερα είναι πιο ασφαλές», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

«Σήμερα ήταν μια καταπληκτική επιτυχία», δήλωσε σε σύντομη συνομιλία του με το Reuters ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

«Θα πρέπει να σταματήσουν και να κάνουν ειρήνη αμέσως, διαφορετικά θα πληγούν και πάλι», πρόσθεσε ο Τραμπ.

04:40: Το Ισραήλ αύξησε το επίπεδο του συναγερμού μετά την αμερικανική επίθεση στο Ιράν

Εξάλλου το Ισραήλ αύξησε το επίπεδο του συναγερμού σε όλη την επικράτειά του, όπου δεν επιτρέπονται πλέον μέχρι νεωτέρας παρά μόνο οι αποκαλούμενες «απαραίτητες» δραστηριότητες μετά την αμερικανική επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

«Με την έγκριση του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς και έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης, αποφασίσθηκε πως από σήμερα (Κυριακή) στις 03:45 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας] όλες οι ζώνες της χώρας θα περάσουν από το επίπεδο της ‘μερικής’ ή ‘περιορισμένης δραστηριότητας’ σ’ αυτό της ‘απαραίτητης δραστηριότητας’», κάτι που περιλαμβάνει «απαγόρευση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των συγκεντρώσεων και της δραστηριότητας στους χώρους εργασίας, εκτός από τους απαραίτητους τομείς», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

03:50 Επιβεβαίωση από το Ιράν

Το Ιράν επιβεβαίωσε επίσημα την Αμερικάνικη επίθεση ανακοινώνοντας ότι μόνο ένα τμήμα του Φορντό καταστράφηκε από το τριπλό χτύπημα, ενώ ανέφερε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν νεκροί.

Αναλυτικότερα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν σήμερα τα αεροπορικά πλήγματα που ανακοινώθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ στις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν.

«Πριν από μερικές ώρες ένα τμήμα της πυρηνικής εγκατάστασης του Φορντό δέχθηκε επίθεση με εχθρικά αεροπορικά πλήγματα», δήλωσε ο Μορτεζά Χεϊνταρί, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας της Κομ, τον οποίο επικαλέσθηκε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Οι αντιαεροπορικές άμυνες του Ισφαχάν και του Κασάν δραστηριοποιήθηκαν εναντίον εχθρικών στόχων και εκρήξεις ακούσθηκαν ταυτόχρονα», δήλωσε από την πλευρά του ο αρμόδιος για την ασφάλεια αναπληρωτής κυβερνήτης του Ισφαχάν στο πρακτορείο Fars.

03:10 Αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ

Αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις εντός του Ιράν.