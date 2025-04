Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση από τις Ιρανικές αρχές, τα ξημερώματα της Κυριακής (27/4) και άλλοι 750 τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 26 Απριλίου στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ. Την έκρηξη προκάλεσε ανάφλεξη χημικών υλικών, που βρίσκονταν εντός εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο πως ξεκίνησαν όλα

⚠️This is how it started:

Footage captures the initial explosion in Bandar Abbas, southwest Iran. UPDATE: The fire at Shahid Rajaee Port was reportedly caused by the infiltration of chemical compounds from China into Iran.

Sources say Iran planned to use these materials to… pic.twitter.com/x98yTBW1IG — Radio Australis (@freedom4UU) April 27, 2025

Ο Χοσέιν Ζαφάρι, εκπρόσωπος του οργανισμού διαχείρισης κρίσεων του Ιράν, φάνηκε να αποδίδει την έκρηξη στις κακές συνθήκες αποθήκευσης χημικών σε εμπορευματοκιβώτια στο τμήμα Σαχίντ Ρατζάι του λιμανιού.

«Η αιτία της έκρηξης ήταν τα χημικά μέσα στα εμπορευματοκιβώτια», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν INA.

🚨🇮🇷

Just few hours after the explosion in Bander Abbas, there was another explosion in the not so distant Shahid Rajaee Port in Iran.

There is no confirmation that the explosions are linked, but the coincidence is suspicious.

In the videos, you can see how starts with orange… pic.twitter.com/8nsAO1rzpa — Voice From The East (@EasternVoices) April 26, 2025

«Ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού Διαχείρισης Κρίσεων είχε εκδώσει προειδοποιήσεις σε αυτό το λιμάνι στη διάρκεια επισκέψεων και είχε επισημάνει την πιθανότητα κινδύνου», είπε ο Ζαφάρι.

Ωστόσο εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως αν και είναι πιθανό τα χημικά να προκάλεσαν την έκρηξη, δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί ο ακριβής λόγος.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε έρευνα για το συμβάν και έστειλε στο σημείο τον υπουργό Εσωτερικών ο οποίος είπε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για να κατασβεστεί η πυρκαγιά και να μην επεκταθεί σε άλλες περιοχές.

Did lsraeI bomb Iran? The blast at the Shahid Rajaee Port still blazing and out of control. Ammonia, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide are released into the air Iran is telling citizens to stay home with windows closed.

pic.twitter.com/ppcpINjp0Q — ADAM (@AdameMedia) April 26, 2025

Η προηγούμενη επίσημη πληροφόρηση τις πρωτες ώρες της Κυριακής (27/4) έκανε λόγο για τουλάχιστον 14 νεκρούς, ωστόσο θεωρείται βέβαιο πως ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Αντίστοιχα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ο επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 8 νεκρούς.

«Το συμβάν προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 750», δήλωσε από το σημείο ο Εσκαντάρ Μομένι, προσθέτοντας πως αναμένονται ενισχύσεις από την Τεχεράνη και άλλες πόλεις. «Ελπίζουμε να κατασβέσουμε την πυρκαγιά τις επόμενες ώρες», διευκρίνισε.

Επίσημα ειδησεογραφικά δίκτυα του Ιράν μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου και πορτοκαλί καπνού να υψώνεται πάνω από το λιμάνι μετά την έκρηξη και ένα κτήριο γραφείων τις πόρτες να έχουν ανατιναχθεί και χαρτιά και μπάζα διασκορπισμένα τριγύρω.

Η έκρηξη έκανε παράθυρα να σειστούν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων και ακούστηκε μέχρι το Κεσμ, ένα νησί 26 χλμ. νότια του λιμανιού, ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ.

A massive explosion, possibly caused by ammonium nitrate the same highly-explosive chemical which caused the Beirut explosion in 2020, has rocked the port of Bandar Abbas this morning in Southern Iran. Iranian media is reporting over 400 injures, while the death toll is still… pic.twitter.com/TrVkR70Zzy — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2025

Ενισχυμένη από τον άνεμο, η πυρκαγιά που μαίνεται στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς, έπειτα από την ισχυρή έκρηξη τα αίτια της οποίας δεν έχουν επακριβώς προσδιοριστεί, αυξάνει σε ένταση, μετέδωσε χθες βράδυ η κρατική τηλεόραση σχεδόν δέκα ώρες μετά το συμβάν.

«Η ένταση της πυρκαγιάς στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι αυξήθηκε και είναι πιθανό να επεκταθεί και σε άλλες ζώνες και σε άλλα εμπορευματοκιβώτια» ανέφερε η τηλεόραση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όλα τα σχολεία και τα γραφεία στην περιοχή θα είναι κλειστά σήμερα, Κυριακή, που είναι εργάσιμη ημέρα στο Ιράν.

«Σχολεία, γραφεία και πανεπιστήμια στην Μπαντάρ Αμπάς θα είναι κλειστά την Κυριακή», δήλωσε ο επαρχιακός αξιωματούχος των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης Μεχρντάντ Χασανζαντέχ.

Το λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο στενό του Χορμούζ.

Το σημαντικό εμπόριο λιμάνι βρίσκεται περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, κοντά στη μεγάλη πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία βλέπει στα Στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με το επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας.

Περισσότερο από το 70% των εμπορευμάτων του Ιράν διέρχονται από αυτό το λιμάνι, το οποίο συνορεύει με τα Στενά του Ορμούζ, απ΄ όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

«Το περιστατικό προκλήθηκε από την έκρηξη αρκετών εμπορευματοκιβωτίων που ήταν αποθηκευμένα στην περιοχή της αποβάθρας του λιμανιού Σαχίντ Ρατζάι», δήλωσε ο τοπικός Αξιωματούχος των Υπηρεσιών Διάσωσης Μεχράντ Χασανζαντέχ στην κρατική τηλεόραση.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπονοούν δολιοφθορά σε κοντέινερ με όπλα που προορίζονταν για τη Χεζμπολάχ.

IRAN: Arms shipment from the IRGC to Hezbollah exploded in Bandar Abbas at the Shahid Rajaii port. 47 casualties. pic.twitter.com/35Hi6rw9EI — @amuse (@amuse) April 26, 2025

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό από το λιμάνι.

Ένα άλλο βίντεο από κάμερα παρακολούθησης που μεταδόθηκε από το Πρακτορείο Ειδήσεων Mehr δείχνει μια έκρηξη σε ένα υπόστεγο που προκαλεί ένα πυκνό σύννεφο καπνού και σκόνης.

Η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Fars.

Ισραηλινά μέσα αναφέρονται σε φορτίο υπερχλωρικού νατρίου, ένα βασικό υλικό που χρησιμοποιείται για βαλλιστικούς πυραύλους στερεού καυσίμου.

Number of injuries have risen to 195 from the explosion at Bandar Abbas Port, southern Iran – Tasnim News Agency. On March 30, an Iranian cargo vessel arrived at the port of Bandar Abbas, carrying 24 containers of sodium perchlorate, a key material used for solid-fuel ballistic… pic.twitter.com/1D1Ix59r0a — Israel News Pulse (@israelnewspulse) April 26, 2025

«Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που τα περισσότερα κτίρια του λιμανιού υπέστησαν σοβαρές ζημιές», μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων Tasnim.

Ο αριθμός των εργαζομένων που ήταν παρόντες τη στιγμή της έκρηξης δεν είναι άμεσα γνωστός. Το Σάββατο είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας στο Ιράν.

Η εθνική εταιρεία διανομής πετρελαίου δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις πετρελαίου δεν υπέστησαν ζημιές και λειτουργούν κανονικά.

Εκρήξεις αυτού του μεγέθους είναι σπάνιες στο Ιράν, αλλά η χώρα έχει βιώσει θανατηφόρα περιστατικά τους τελευταίους μήνες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια έκρηξη σε ανθρακωρυχείο άφησε πίσω της περισσότερους από 50 νεκρούς.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Ρεζά Αρεφ διέταξε έρευνα για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του περιστατικού και η έκταση των ζημιών, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA.