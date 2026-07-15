Σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της Ουάσιγκτον εξαπέλυσε η Τεχεράνη, κάνοντας λόγο για δεκάδες θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις που παραχώρησε η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, Φατεμέχ Μοχατζερανί, τουλάχιστον 30 πολίτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις πενθούσες οικογένειες και τιμάμε τη μνήμη των νεκρών. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον λαό με όλη τη δύναμή της», έγραψε στο X.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χοσεΐν Κερμανπούρ δήλωσε στο X ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν αφότου ξεκίνησε το τελευταίο κύμα επιθέσεων πριν από μία εβδομάδα. Από αυτούς, 222 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, πρόσθεσε.