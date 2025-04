Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες.

«Δυστυχώς, τουλάχιστον τέσσερις θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί από τους διασώστες», δήλωσε ο Επικεφαλής των Επιχειρήσεων Αρωγής της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, Μπαμπάκ Μαχμουντί, στην κρατική τηλεόραση.

Αυτό το σημαντικό εμπόριο λιμάνι βρίσκεται περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, κοντά στη μεγάλη πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία βλέπει στα Στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με το επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας.

Περισσότερο από το 70% των εμπορευμάτων του Ιράν διέρχονται από αυτό το λιμάνι, το οποίο συνορεύει με τα Στενά του Ορμούζ, απ΄όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

«Το περιστατικό προκλήθηκε από την έκρηξη αρκετών εμπορευματοκιβωτίων που ήταν αποθηκευμένα στην περιοχή της αποβάθρας του λιμανιού Σαχίντ Ρατζάι», δήλωσε ο τοπικός Αξιωματούχος των Υπηρεσιών Διάσωσης Μεχράντ Χασανζαντέχ στην κρατική τηλεόραση.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπονοούν δολιοφθορά σε κοντέινερ με όπλα που προορίζονταν για τη Χεζμπολάχ.

IRAN: Arms shipment from the IRGC to Hezbollah exploded in Bandar Abbas at the Shahid Rajaii port. 47 casualties. pic.twitter.com/35Hi6rw9EI

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό από το λιμάνι.

Ένα άλλο βίντεο από κάμερα παρακολούθησης που μεταδόθηκε από το Πρακτορείο Ειδήσεων Mehr δείχνει μια έκρηξη σε ένα υπόστεγο που προκαλεί ένα πυκνό σύννεφο καπνού και σκόνης.

Η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Fars.

Ισραηλινά μέσα αναφέρονται σε φορτίο υπερχλωρικού νατρίου, ένα βασικό υλικό που χρησιμοποιείται για βαλλιστικούς πυραύλους στερεού καυσίμου.

Number of injuries have risen to 195 from the explosion at Bandar Abbas Port, southern Iran – Tasnim News Agency.

On March 30, an Iranian cargo vessel arrived at the port of Bandar Abbas, carrying 24 containers of sodium perchlorate, a key material used for solid-fuel ballistic… pic.twitter.com/1D1Ix59r0a

— Israel News Pulse (@israelnewspulse) April 26, 2025