Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυτικό Ιράν το Σάββατο σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής της τάξης, σύμφωνα με δυο οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες κατηγόρησαν τους Φρουρούς της Επανάστασης ότι άνοιξαν πυρ.

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από το 2022

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν σε διάφορες ιρανικές πόλεις χθες, έβδομη ημέρα των διαδηλώσεων για την ακρίβεια στην Ισλαμική Δημοκρατία που έχουν προσλάβει πολιτική χροιά. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από την περίοδο 2022-2023, όταν είχαν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι και είχαν συλληφθεί χιλιάδες, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης πυροβόλησαν διαδηλωτές στην περιοχή Μαλεξανί, στη δυτική επαρχία Ιλάμ, σκοτώνοντας τέσσερα μέλη της κουρδικής μειονότητας.

Η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα επίσης τη Νορβηγία, έκανε λόγο από την πλευρά της για τέσσερις νεκρούς και τριάντα τραυματίες στην τοποθεσία αυτή. Αναδημοσίευσε μέσω X βίντεο με πτώματα στο έδαφος, που το Γαλλικό Πρακτορείο επεσήμανε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα.

Διαδηλώσεις σε τουλάχιστον 30 πόλεις της χώρας

Διαδηλώσεις έχουν παραλύσει, σε διάφορους βαθμούς, τουλάχιστον τριάντα πόλεις, κυρίως μεσαίου μεγέθους, σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη στις επίσημες ανακοινώσεις κι όσα μεταδίδονται από ΜΜΕ. Με βάση επίσημα δεδομένα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την Τετάρτη, ανάμεσά τους μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Σύμφωνα με ΜΚΟ που εδρεύει στις ΗΠΑ, τη HRANA (Human Rights Activists News Agency), έχουν καταγραφτεί μέσα σε μια εβδομάδα διαδηλώσεις σε τουλάχιστον 60 πόλεις, κατανεμημένες σε 25 από τις 31 επαρχίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ίδια πηγή έκανε λόγο χθες Σάββατο για συνολικά 582 συλλήψεις και 15 νεκρούς.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις, που είχαν αρχικά αφορμή το κόστος διαβίωσης, άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, όπου έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό, προτού η σκοπιά τους διευρυνθεί, με τους συμμετέχοντες να προβάλλουν πλέον πολιτικές διεκδικήσεις.

Η Τεχεράνη θεωρεί «δίκαια» τα αιτήματα των διαδηλωτών αλλά καταδικάζει τους «ταραξίες»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οι οικονομικές διεκδικήσεις των διαδηλωτών στη χώρα είναι «δίκαιες» αλλά ότι οι «ταραξίες» θα πρέπει να «μπουν στη θέση τους» κατά την έβδομη ημέρα του κινήματος διαμαρτυρίας.

Το κίνημα αυτό αρχικά συνδέθηκε με το κόστος διαβίωσης, άρχισε στις 28 Δεκεμβρίου από την Τεχεράνη, όπου οι μαγαζάτορες έκλεισαν τα καταστήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό. Έκτοτε, έλαβε διαστάσεις, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνει και πολιτικά αιτήματα.

Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε σε συγκρούσεις, ανάμεσά τους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με απολογισμό που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις τελευταίες ημέρες ότι περιστατικά βίας εντοπίζονται στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Μαλεκσαχί, ο Λατίφ Καριμί, μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος την ασφάλεια της χώρας», μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr, ενώ ο θάνατος ενός άλλου μέλους των δυνάμεων ασφαλείας «με μαχαίρι και πυρά» ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα.

Το κίνημα διαμαρτυρίας επηρεάζει ή επηρέασε, σε διαφορετικό βαθμό, τουλάχιστον 30 πόλεις, κυρίως μεσαίου μεγέθους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις και σε μέσα ενημέρωσης.

Χαμενεΐ: «Δίκαια» τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών

Μιλώντας ενώπιον πιστών που συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη με την ευκαιρία μιας σιιτικής γιορτής, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε ότι είναι «δίκαια» τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών. «Οι Αρχές της χώρας το αναγνωρίζουν, ο πρόεδρος και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εργάζονται για την επίλυση αυτού του προβλήματος», δήλωσε.

«Για τον λόγο αυτό οι έμποροι διαμαρτυρήθηκαν κατά της κατάστασης αυτής, και αυτό είναι απολύτως δίκαιο», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ, ο οποίος είναι στην εξουσία από το 1989. «Εμείς κάνουμε διάλογο με τους διαδηλωτές αλλά είναι άσκοπο να κάνουμε διάλογο με τους ταραξίες. Αυτοί οι τελευταίοι πρέπει να μπουν στη θέση τους”, τόνισε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Το χαρτί του κατευνασμού

Από την έναρξη των διαμαρτυριών, η κυβέρνηση παίζει τόσο το χαρτί του κατευνασμού, αναγνωρίζοντας «νόμιμα αιτήματα» που συνδέονται με οικονομικές δυσκολίες, όσο και της σταθερότητας απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα αποσταθεροποίησης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε σήμερα ότι χθες είχαν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις σε εργατικές συνοικίες της Τεχεράνης, η οποία έχει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ