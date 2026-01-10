Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κλιμακώνονται στο Ιράν. Συνεχίστηκαν τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπου χιλιάδες κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, παρότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν έχει αποκατασταθεί. Στο ακόλουθο βίντεο οι Ιρανοί υψώνουν με θάρρος την πραγματική σημαία του Ιράν, τη σημαία με το λιοντάρι και τον ήλιο, στην καρδιά της χώρας τους, καθώς αντιστέκονται στο ισλαμικό καθεστώς.

This is historic. Iranians are bravely flying the real flag of Iran, the Lion and Sun flag, in the heart of their own country as they stand up against the Islamic regime. The media is completely ignoring this. Share it. Make it go viral. pic.twitter.com/Uz52j4Mlxu — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 9, 2026

Τουλάχιστον 62 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί στο Ιράν, ενώ ξεπερνούν τις 2.500 οι συλληφθέντες, από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, ασύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία.

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών που έχουν προκληθεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε πως έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα και 10 κυβερνητικά κτήρια.

Report: Iran Protest Death Toll at 62 The U.S.-based Human Rights Activists News Agency reports that the death toll in Iran’s protests has risen to 62. This comes as Iran’s navy holds drills with the Chinese Communist Party.@NTDNews has the details. pic.twitter.com/PBL52Fx1bV — Jason Perry (@JasonPerryNTD) January 10, 2026

Γιατρός από την Τεχεράνη μιλάει για 217 νεκρούς!

Ένας γιατρός από την Τεχεράνη δήλωσε στο περιοδικό TIME ότι τουλάχιστον 217 διαδηλωτές έχουν καταγραφεί νεκροί σε έξι νοσοκομεία της πόλης, οι περισσότεροι από τους οποίους σκοτώθηκαν από πραγματικά πυρά, καθώς οι ισλαμικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών που αντιτίθενται στο καθεστώς.

BREAKING: A Tehran doctor told TIME that at least 217 protesters have been recorded dead across six hospitals in the city, most killed by live ammunition, as Islamic security forces opened fire on anti-regime protesters. pic.twitter.com/F9luXtE8gu — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Δεκατέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας – όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν διαμαρτυρίες σε πολλά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας, και σε πολλές πόλεις όπως οι Μασάντ, Ταμπρίζ και Κομ.

The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt — Arash Hampay (@ahampay) January 9, 2026

Η αυτοεξόριστη Ιρανή δικηγόρος Σιρίν Εμπαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2003, εξέφρασε φόβους ότι το καθεστώς ενδέχεται να προσπαθήσει να πνίξει στο αίμα τις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας πως η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο αντιπροσωπεύει «στρατηγική επιλογή» και δεν οφείλεται σε «τεχνικό πρόβλημα». Δήλωσε πως, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε, εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία την Πέμπτη.

The actions of the Iranian anti-regime protesters in Iran’s 2nd-largest city Mashhad drive home just how large the protests are. Well over 100 000 protesters were involved in blocking roads in and around the city. pic.twitter.com/d1jPAsqGQI — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Tραμπ: «Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά εκεί που πονάνε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του προειδοποίησε ξανά χθες Παρασκευή τις αρχές του Ιράν: «Καλό θα ήταν να μην αρχίσετε να πυροβολείτε γιατί θα αρχίσουμε να πυροβολούμε κι εμείς».

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος, εξηγώντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει», δήλωσε ο Nτόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στο Ιράν.

«Μου φαίνεται ότι ο λαός καταλαμβάνει ορισμένες πόλεις ενώ κανείς δεν θα το πίστευε πριν από λίγες εβδομάδες», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

🇺🇸🇮🇷 Presidnet Trump on the protests in Iran:

Iran is in serious trouble. It looks to me like the people are taking control of certain cities — something nobody thought was really possible just a few weeks ago. I’ve made it very clear that if they start killing people the way… pic.twitter.com/3JoucxXUbu — Visioner (@visionergeo) January 9, 2026

Ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «αναμιγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν μέσω απειλών, υποκίνησης και σκόπιμης ενθάρρυνσης της αστάθειας και της βίας», σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απορρίπτει τον ισχυρισμό του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για αμερικανική παρέμβαση κάνοντας λόγο για παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

Ρούμπιο: «Η Ουάσιγκτον στηρίζει τον γενναίο λαό του Ιράν»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε σήμερα την υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον λαό του Ιράν, όπου συνεχίζονται εδώ και 14 ημέρες οι διαδηλώσεις, ενώ έχει διακοπεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο από την Πέμπτη.

«Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν», έγραψε ο Ρούμπιο στο Χ.

The United States supports the brave people of Iran — Marco Rubio (@marcorubio) January 10, 2026

Χαμενεΐ: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε βανδάλους που επιδιώκουν να ευχαριστήσουν τον Τραμπ»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε βανδάλους που επιδιώκουν να ευχαριστήσουν τον Τραμπ». Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ αποκάλεσε τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές «ταραχοποιούς» που προσπαθούν «να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ». Παράλληλα, ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι οι διαδηλωτές μπορεί να αντιμετωπίσουν ακόμη και τη θανατική ποινή.

Επίσης σε κρατική τηλεοπτική μετάδοση, ένας αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης απηύθυνε προειδοποίηση προς τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις κινητοποιήσεις, λέγοντας: «Αν… σας χτυπήσει μια σφαίρα, μην παραπονιέστε».

Το Ιράν απέστειλε επίσης επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι μετέτρεψαν τις διαμαρτυρίες σε αυτό που χαρακτήρισε «βίαιες ανατρεπτικές πράξεις και εκτεταμένο βανδαλισμό» στο Ιράν.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν – αρμόδιο για την εσωτερική ασφάλεια προειδοποιεί ότι «θα ληφθούν αποφασιστικά και απαραίτητα νομικά μέτρα» εναντίον των διαδηλωτών, τους οποίους χαρακτήρισε «ένοπλους βάνδαλους κατά της ειρήνης και της ασφάλειας».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προειδοποιούν ότι θα αναλάβουν δράση.

Protesters in Iran STORM Ayatollah Compound pic.twitter.com/cfNKY1t38o — Facts matter (@1800factsmatter) January 10, 2026

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας τα σενάρια περί ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

Ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει στο Ιράν χωρίς καθυστέρηση

Aπό την Ουάσιγκτον, ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν και ηγετική προσωπικότητα της εξόριστης αντιπολίτευσης, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει στο Ιράν χωρίς καθυστέρηση.

Σύμφωνα με ερασιτεχνικά βίντεο, η ιστορική σημαία του Ιράν με το Λιοντάρι και τον Ήλιο, αντικαθιστά τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμβολο της ιρανικής μοναρχίας, της δύναμης και της αρχαίας κληρονομιάς που χρησιμοποιούνταν επίσημα μέχρι την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

🔴🇮🇷 ALERTE INFO | En Iran, tout s’accélère, le commissariat, des postes de polices, des bâtiments du régime iranien sont en feu. La population est dans les rues pour renverser le régime en place.

Les Iraniens y croient , le Shah a appelé les US et les européens à les aider. pic.twitter.com/rnZ25okrRU — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) January 9, 2026

Τέλος, τρεις ευρωπαίοι ηγέτες, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, καταδίκασαν την Παρασκευή τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση».