Τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν την Παρασκευή στο νοτιοανατολικό Ιράν, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον δύο περιπολικών της αστυνομίας, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Την ευθύνη για την επίθεση αυτή που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε Ιρανών αστυνομικών ανέλαβε η σουνιτική τζιχαντιστική οργάνωση Τζάις αλ Αντλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο διαδίκτυο.

Άγνωστοι δράστες έστησαν ενέδρα σε δύο περιπόλους της αστυνομίας κοντά στην πόλη Ιρανσάχρ, στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, προκαλώντας τον θάνατο πέντε μελών των υπηρεσιών ασφαλείας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Επιχείρηση διεξήχθη για “τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση” των δραστών, σύμφωνα με το Fars, καθώς καμιά οργάνωση δεν είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση μέχρι πρότινος.

Αργότερα, η σουνιτική τζιχαντιστική οργάνωση Τζάις αλ Αντλ, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τεχεράνη, ανέλαβε την ευθύνη, σύμφωνα με δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο.

Στα σύνορα του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, η επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν αποτελεί συχνά πεδίο συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ενόπλων οργανώσεων, ανάμεσά στους οποίους έμποροι ναρκωτικών, σουνίτες μαχητές και αυτονομιστές που λένε ότι αγωνίζονται για περισσότερα δικαιώματα και αυτονομία. Η Τεχεράνη κατηγορεί ορισμένες από αυτές για δεσμούς με ξένες δυνάμεις και εμπλοκή σε διασυνοριακό λαθρεμπόριο και εξέγερση.

Η επαρχία αυτή έχει μεγάλη σουνιτική μειονότητα Βελούχων σε ένα Ιράν με πληθυσμό στην πλειονότητά του σιιτικό, και παραμένει μια από τις πιο φτωχιές περιφέρειες της χώρας.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι αστυνομικοί έκαναν περιπολία ρουτίνας όταν δέχτηκαν τα πυρά.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τη φωτογραφία ενός περιπολικού διάτρητου από σφαίρες, με αρκετά πτώματα να κείτονται κοντά.

Το Ιράν αναφέρει συχνά φονικές ενέδρες σε αυτή την επαρχία που έχουν στόχο αστυνομικούς και μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.

Η επίθεση σημειώνεται μετά τον θάνατο, την περασμένη εβδομάδα, επτά μελών της Ανσάρ αλ Φουρκάν, που επίσης θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τεχεράνη, τα οποία σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια απόπειρας επίθεσης κατά εγκαταστάσεων ασφαλείας, σύμφωνα με τις Aρχές.

Την προηγούμενη ημέρα, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε σε επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η Τζάις αλ Αντλ.