Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στον νότο της χώρας, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο.

“Κάτοικοι τραυματίστηκαν στην επίθεση ενώ παρευρίσκονταν σε γαμήλια τελετή”, μετέδωσε επίσης το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο προσθέτοντας ότι η επίθεση έπληξε “γειτονιά με κατοικίες” στο Σιρίκ.

Νωρίτερα απόψε Ιρανός αξιωματούχος έκανε λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες έπειτα από αμερικανικό πλήγμα στον νότο της χώρας.

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🔴 افزایش شمار مجروحان حملهٔ آمریکا به مراسم عروسی کوهستک به ۵۰ نفر معاون امنیتی استانداری هرمزگان: در پی این حمله تاکنون ۲ نفر به شهادت رسیده و ۵۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند. با توجه به وضعیت برخی مصدومان، احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد. https://t.co/ITB83kZRA2 pic.twitter.com/oCT93rDzaZ — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) September 1, 2026

“Ένα σπίτι αποτέλεσε στόχο την ώρα που άνθρωποι γιόρταζαν εκεί έναν γάμο”, δήλωσε ο Αχμάντ Ναφισί, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν στην κρατική τηλεόραση.

Δεν έχει υπάρξει άμεση αντίδραση από τις ΗΠΑ.