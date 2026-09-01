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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στον νότο της χώρας, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο.
“Κάτοικοι τραυματίστηκαν στην επίθεση ενώ παρευρίσκονταν σε γαμήλια τελετή”, μετέδωσε επίσης το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο προσθέτοντας ότι η επίθεση έπληξε “γειτονιά με κατοικίες” στο Σιρίκ.
Νωρίτερα απόψε Ιρανός αξιωματούχος έκανε λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες έπειτα από αμερικανικό πλήγμα στον νότο της χώρας.
🔴 افزایش شمار مجروحان حملهٔ آمریکا به مراسم عروسی کوهستک به ۵۰ نفر
معاون امنیتی استانداری هرمزگان: در پی این حمله تاکنون ۲ نفر به شهادت رسیده و ۵۰ نفر نیز مصدوم شدهاند.
با توجه به وضعیت برخی مصدومان، احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد. https://t.co/ITB83kZRA2 pic.twitter.com/oCT93rDzaZ
— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) September 1, 2026
“Ένα σπίτι αποτέλεσε στόχο την ώρα που άνθρωποι γιόρταζαν εκεί έναν γάμο”, δήλωσε ο Αχμάντ Ναφισί, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν στην κρατική τηλεόραση.
Δεν έχει υπάρξει άμεση αντίδραση από τις ΗΠΑ.