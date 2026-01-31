Στην εξωτερική παρέμβαση αποδίδει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τις πρόσφατες, εκτεταμένες διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα, κατηγορώντας ανοιχτά τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική κρίση για να πυροδοτήσουν αναταραχές.

Μιλώντας σε απευθείας μετάδοση από την κρατική τηλεόραση, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι ξένοι ηγέτες «επένδυσαν» στη λαϊκή δυσαρέσκεια, παρέχοντας –όπως είπε– υποστήριξη και μέσα σε ανθρώπους με στόχο να διαλυθεί η κοινωνική συνοχή. «Δεν επρόκειτο απλώς για κοινωνική διαμαρτυρία», τόνισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης.

Οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου, σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τα ιρανικά νοικοκυριά, με τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής να αυξάνονται διαρκώς. Για περίπου δύο εβδομάδες, διαδηλώσεις καταγράφηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας, πριν η ένταση υποχωρήσει μετά από σκληρή καταστολή από τις αρχές.

Για τον αριθμό των θυμάτων, τα στοιχεία παραμένουν αντικρουόμενα. Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA κάνει λόγο για περισσότερους από 6.500 νεκρούς, στην πλειονότητά τους διαδηλωτές. Αντίθετα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στο CNN Turk ότι οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 3.100, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Πεζεσκιάν έστρεψε τα βέλη του προσωπικά προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ευρωπαίους ηγέτες, κατηγορώντας τους ότι προσπάθησαν να ενισχύσουν τον κοινωνικό διχασμό στο Ιράν. «Έσπρωξαν ανθρώπους στους δρόμους και επιδίωξαν να σπείρουν μίσος και σύγκρουση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του στους διαδηλωτές, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει τις επιλογές της εάν συνεχιστεί η καταστολή. Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για στρατιωτική δράση.

Την ένταση στην περιοχή ενισχύουν και πληροφορίες από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες αντιτορπιλικό του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε στο λιμάνι της Εϊλάτ, κίνηση που παρακολουθείται στενά από την Τεχεράνη.

Στο παρασκήνιο, χώρες της περιοχής –μεταξύ αυτών η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία– επιχειρούν να κρατήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί μια ευθεία σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι συνομιλίες παραμένουν δύσκολες. Η Ουάσινγκτον ζητά περιορισμούς στο ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, αίτημα που η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι οι πύραυλοι «δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης», υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν δηλώνει έτοιμο τόσο για διάλογο όσο και για σύγκρουση.

«Η αλλαγή καθεστώτος είναι μια ψευδαίσθηση», δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, στέλνοντας μήνυμα ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας παραμένει, όπως είπε, βαθιά εδραιωμένο.