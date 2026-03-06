Σοβαρές ζημιές σε σχολεία, νοσοκομείο, αθλητικές εγκαταστάσεις και ιστορικά μνημεία στο Ιράν, έχουν καταγραφεί από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών από το περασμένο Σάββατο (28/2), σύμφωνα με ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού δικτύου BBC. Παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων, ενώ η σχεδόν πλήρης διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου στη χώρα, δυσκολεύει την ανεξάρτητη επιβεβαίωση πληροφοριών από το εσωτερικό.

Το αμερικανικό πρακτορείο Human Rights Activists News Agency (HRANA) αναφέρει ότι τουλάχιστον 1.332 άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους 194 παιδιά. Κάτοικοι της Τεχεράνης που κατάφεραν να συνδεθούν στο διαδίκτυο περιγράφουν τη νύχτα της Πέμπτης (5/3), ως τη σφοδρότερη από την έναρξη των επιθέσεων, με συνεχείς εκρήξεις, που κράτησαν τους ανθρώπους άγρυπνους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ορισμένοι χαρακτήρισαν την κατάσταση «κόλαση επί της γης» και «σκηνή από ταινία θρίλερ».

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο:

Έρευνα του δικτύου του BBC, κατέγραψε ζημιές σε ένα νοσοκομείο, δύο σχολεία, αθλητικά κέντρα και έναν χώρο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, σε ένα από τα σχολεία στην πόλη Μινάμπ, σκοτώθηκαν 168 άνθρωποι. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι το περιστατικό διερευνάται, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν στοχεύουν ποτέ πολιτικούς στόχους». Παράλληλα έχουν επιβεβαιωθεί ζημιές και σε σχολικό κτίριο στην Ουρμία, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Στην Τεχεράνη, το νοσοκομείο Γκάντι υπέστη σοβαρές καταστροφές έπειτα από πλήγμα που υπέστη την Κυριακή(01/3). Βίντεο από το σημείο δείχνουν συντρίμμια και σπασμένα τζάμια, ενώ ασθενείς μεταφέρονται εσπευσμένα έξω από το κτίριο, μεταξύ τους και ένα βρέφος σε θερμοκοιτίδα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ιατρικού Συμβουλίου του Ιράν, το τμήμα εξωσωματικής γονιμοποίησης του νοσοκομείου, καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναγνώρισαν ότι σημειώθηκαν «περιορισμένες ζημιές» στο νοσοκομείο, υποστηρίζοντας ότι προκλήθηκαν από πλήγμα σε κοντινή στρατιωτική εγκατάσταση.

Το νοσοκομείο βρίσκεται απέναντι από εγκαταστάσεις του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού IRIB, ο οποίος πιθανολογείται ότι αποτελούσε τον πραγματικό στόχο. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν κατεστραμμένο πύργο μετάδοσης και σημάδια πρόσκρουσης στον χώρο των εγκαταστάσεων.

Σε άλλες περιοχές της χώρας καταγράφηκαν επίσης σοβαρές απώλειες. Στην παραθαλάσσια πόλη Λαμέρντ, έκρηξη σε αθλητική αίθουσα προκάλεσε τον θάνατο 20 ανθρώπων. Πλάνα από το σημείο δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές, καμένα οχήματα και ζημιές σε κτίρια σε ακτίνα περίπου 300 μέτρων. Κοντά στην περιοχή βρίσκεται βάση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), χωρίς ωστόσο να είναι σαφές από τις διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες, αν υπέστη ζημιές.

Στην Τεχεράνη, τουλάχιστον τρεις αθλητικές εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές, μεταξύ τους και το κλειστό στάδιο του αθλητικού συγκροτήματος Αζαντί χωρητικότητας 12.000 θεατών, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε κατάρρευση. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, υποστήριξε ότι το κτίριο χρησιμοποιούνταν ως χώρος ανάπαυσης για ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα. Βίντεο από το κέντρο της Τεχεράνης δείχνουν κατεστραμμένο καφέ, πιθανότατα από πλήγμα σε αστυνομικό τμήμα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και φέρεται να ισοπεδώθηκε.

Παράλληλα έχουν πληγεί και ιστορικά μνημεία. Στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, ένα από τα αρχαιότερα εμπορικά κέντρα της πόλης, καταγράφηκαν σπασμένα τζάμια και σημάδια φωτιάς. Ζημιές υπέστη επίσης το παλάτι Γκολεστάν, πρώην βασιλική κατοικία και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι καταστροφές προκλήθηκαν από πλήγμα στην κοντινή πλατεία Arg, όπου βρίσκεται το συγκρότημα της ιρανικής δικαιοσύνης.

Η κατάσταση στην πρωτεύουσα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Κάτοικοι περιγράφουν την Τεχεράνη ως «πόλη φάντασμα», με άδειους δρόμους και έντονη μυρωδιά πυρίτιδας στον αέρα. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι περίπου 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την πόλη μέσα στις πρώτες 48 ώρες των επιθέσεων, ενώ καθημερινά χιλιάδες οχήματα κατευθύνονται προς τις βόρειες περιοχές της χώρας.

Ειδικοί στο διεθνές δίκαιο επισημαίνουν, ότι η σκόπιμη στόχευση πολιτικών εγκαταστάσεων απαγορεύεται, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Ωστόσο, σημειώνουν ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, όταν ζημιές σε προστατευόμενους χώρους προκύπτουν ως παράπλευρη συνέπεια επίθεσης σε στρατιωτικό στόχο, κάτι που συχνά δημιουργεί αμφιλεγόμενα νομικά ζητήματα σχετικά με την αναλογικότητα των επιθέσεων.

Η πραγματική έκταση των επιπτώσεων στους αμάχους παραμένει ασαφής, καθώς η σχεδόν πλήρης διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν περιορίζει δραστικά τη ροή πληροφοριών. Σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης Netblocks, ακόμη και αν αποκατασταθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν είναι βέβαιο ότι θα δημοσιοποιηθεί πλήρως το υλικό από τα γεγονότα, καθώς πολλοί πολίτες διαγράφουν ή δεν δημοσιοποιούν βίντεο για λόγους ασφάλειας.

