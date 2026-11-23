Σε εκτέλεση της ποινής των 74 μαστιγώσεων εις βάρος της 29χρονης τραγουδίστριας Παραστού Αχμαντί και τεσσάρων μελών της ομάδας της προχώρησαν τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, οι ιρανικές αρχές, επειδή η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε χωρίς μαντήλα σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο YouTube. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna, επικαλούμενο τον δικηγόρο της, Μουσταφά Νιλί, ενώ οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν και από την εφημερίδα Shargh.

«Η ποινή των 74 μαστιγώσεων που επιβλήθηκε στην Παραστού Αχμάντι και σε τέσσερα μέλη της ομάδας της εκτελέστηκε σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νιλί.

Η καταδίκη της 29χρονης και των συνεργατών της είχε αποφασιστεί τον περασμένο Ιούνιο και αφορούσε μια συναυλία που δόθηκε σε άδεια αίθουσα και μεταδόθηκε διαδικτυακά τον Δεκέμβριο του 2024.

Το βίντεο για το οποίο καταδικάστηκε η Αχμαντί:

Στο βίντεο, το οποίο ξεπέρασε τις 3 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι της τραγουδίστριας στο YouTube, η Αχμαντί πλαισιωνόταν από τέσσερις μουσικούς, έναν πιανίστα, έναν ντράμερ, έναν κιθαρίστα και έναν μπασίστα, ντυμένους στα μαύρα, ενώ η ίδια φορούσε ένα μακρύ φόρεμα με τιράντες και κόκκινο κραγιόν, χωρίς να καλύπτει το κεφάλι της. Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία στο Ιράν απαγορεύει στις γυναίκες να τραγουδούν δημοσίως και επιβάλλει την υποχρεωτική χρήση χιτζάμπ και ενδυμάτων που καλύπτουν το σώμα.

Πριν από τη δίκη της, η νεαρή τραγουδίστρια είχε κρατηθεί για δύο εβδομάδες και στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Τόσο η ίδια, όσο και τα μέλη του συγκροτήματός της παραπέμφθηκαν με τις κατηγορίες της «προσβολής της δημόσιας αιδούς» και της «συνέργειας στην παραγωγή, μετάδοση, διάδοση και δημοσίευση άσεμνου και χυδαίου περιεχομένου».

Στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την επικύρωση της απόφασης σε δεύτερο βαθμό, η Διεθνής Αμνηστία είχε αντιδράσει έντονα, καλώντας την Τεχεράνη να «εγκαταλείψει κάθε σχέδιο εφαρμογής των ποινών μαστίγωσης», κάνοντας λόγο για μια «σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική τιμωρία».