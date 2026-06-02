Το Ιράν προγραμματίζει την κηδεία δημοσία δαπάνη και με απόδοση τιμών, μια τελετή που θα διαρκέσει τρείς ημέρες, για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε κατά τα ισραηλινο-αμερικανικά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας επί σχεδόν 37 χρόνια, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 86 ετών κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού της κατοικίας του στο κέντρο της Τεχεράνης.

H κηδεία που είχε προγραμματιστεί αρχικά για την 4η Μαρτίου αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.

«Έχει προγραμματιστεί κηδεία δημοσία δαπάνη και με απόδοση τιμών διάρκειας τριών ημερών», δήλωσε σήμερα ένας αντιδήμαρχος της Τεχεράνης, ο Μοχάμαντ-Αμίν Ταβακολιζαντέχ, τον οποίο επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση.

Καμιά ημερομηνία δεν έχει δοθεί αλλά ο αξιωματούχος μίλησε για την περίοδο κοντά στον μήνα Μουχαράμ, τον πρώτο μήνα του μουσουλμανικού ημερολογίου, δηλαδή τα μέσα Ιουνίου.

Δήλωσε ότι η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στην Τεχεράνη, όπως και στις ιερές πόλεις Κομ (βορειοκεντρικό Ιράν) και Μασχάντ (βορειοανατολικό) όπου θα ταφεί ο Χαμενεΐ, καθώς η Μασχάντ ήταν η γενέτειρά του.

«Στην Τεχεράνη, η τελετή θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες», υπογράμμισε ο Ταβακολιζαντέχ, προσθέτοντας ότι αναμένεται να παραστούν 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα, που τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε καθώς τραυματίστηκε σε πλήγμα, και κάνει δηλώσεις μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων.