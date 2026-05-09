Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν υποστηρίζει ότι προχώρησε σε κατάληψη ενός πετρελαιοφόρου στον Κόλπο του Ομάν, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίζει «στοχευμένη» και συνδεδεμένη με την προστασία των ιρανικών οικονομικών συμφερόντων και των εξαγωγών πετρελαίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω του ιρανικού πρακτορείου Fars, το ναυτικό του IRGC επιβιβάστηκε στο πλοίο με την ονομασία Ocean Koi, το οποίο, όπως υποστηρίζεται, κινούνταν με «ύποπτες προθέσεις» και επιχειρούσε να επηρεάσει τη ροή ιρανικού πετρελαίου.

Το κρατικό δίκτυο Press TV έχει δημοσιεύσει οπτικό υλικό από την επιχείρηση, το οποίο κυκλοφορεί ευρέως και σε διεθνείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να έχει επαληθευτεί η αυθεντικότητά του από δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Iran’s Revolutionary Guard Corps says it seized a tanker called Ocean Koi in the Strait of Hormuz. It made the announcement hours after US and Iranian forces launched attacks despite the ceasefire between them. pic.twitter.com/RxcYvDo316 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 8, 2026

Διεθνείς ναυτιλιακές πηγές παρακολούθησης, όπως το MarineTraffic, αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο τάνκερ είναι νηολογημένο στα νησιά Μπαρμπάντος.

Οι αναφορές αυτές συνδέουν την εξέλιξη με την ευρύτερη κλιμάκωση ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για «σποραδικές συγκρούσεις» μεταξύ ιρανικών δυνάμεων και αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην ίδια περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για στρατιωτική εμπλοκή αυτής της κλίμακας.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), αναφέρουν ότι έπληξαν δύο άδεια δεξαμενόπλοια υπό ιρανική σημαία, τα οποία φέρονται να επιχειρούσαν να παραβιάσουν καθεστώς κυρώσεων κατευθυνόμενα προς ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό της κατάληψης του Ocean Koi.