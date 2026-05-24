Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε τα ξημερώματα της Κυριακής ότι η συμφωνία που συζητείται με τις ΗΠΑ, θα επιτρέπει στο Ιράν να διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ.

Ανέφερε μάλιστα ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ πως μια συμφωνία είναι σχεδόν οριστική, «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Το Ιράν είχε δηλώσει το Σάββατο ότι εργάζεται προς την κατεύθυνση ενός μνημονίου συναντίληψης (MoU) που θα χαράσσει μια προσέγγιση για τον τερματισμό του πολέμου, μετά τη συνάντηση κορυφαίων αξιωματούχων του με τον Ασίμ Μουνίρ, τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν.

Ο πακιστανικός στρατός δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε «ενθαρρυντική» πρόοδο προς μια τελική συμφωνία. Δύο πακιστανικές πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ανέφεραν ότι η συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση είναι «αρκετά ολοκληρωμένη ώστε να τερματίσει τον πόλεμο».

«Η μόνη διέξοδος για τον Αμερικανο-ισραηλινό εχθρό ώστε να βγει από τον πόλεμο είναι να συμφωνήσει με τα νόμιμα δικαιώματα του ιρανικού έθνους, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο», δήλωσε το Σάββατο ο εκπόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Ιράν, Ταλαΐ-Νικ.

Τα σχόλια αυτά γίνονται εν μέσω των επανειλημμένων προσπαθειών της Ουάσιγκτον να αναγκάσει την Τεχεράνη να παραιτηθεί μέσω διαπραγματεύσεων από το δικαίωμά της στην πυρηνική ενέργεια και την αμυντική της ισχύ, επιμένοντας παράλληλα στη διατήρηση της οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής της πίεσης προς το Ιράν.

Μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, τέθηκε σε ισχύ μια κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όμως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία, λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων και της συνεχούς αλλαγής των όρων από την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Ο Ταλαΐ-Νικ σημείωσε ότι η αδιαφορία για τα εύλογα αιτήματα των Ιρανών θα επιφέρει περαιτέρω κόστος και θα οδηγήσει σε επακόλουθες ήττες για τις ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς.