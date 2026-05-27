Το Ιράν ζητά να αποδεσμευθούν 24 δισ. δολάρια για να προχωρήσει στην υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης με τις ΗΠΑ.

Και μάλιστα ζητά τα μισά από αυτά (12 δισ. δολάρια) να αποδεσμευθούν ταυτόχρονα με την επίσημη ανακοίνωση του αναμενόμενου Μνημονίου και τα άλλα μισά μετά από 60 ημέρες.

Η επιστροφή αυτών των κεφαλαίων θεωρείται «ένεση οξυγόνου» για την οικονομία του Ιράν, καθώς υπάρχει τεράστια ανάγκη για ξένο συνάλλαγμα.

Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις για τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, στο Κατάρ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλούνται τα δίκτυα Al Arabiya / Al Hadath, οι συνομιλίες στη Ντόχα επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στον μηχανισμό αποδέσμευσης των «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Ο Γκαλιμπάφ επέστρεψε στην Τεχεράνη την Τρίτη (26/5), με το ιρανικό πρακτορείο Fars να επιβεβαιώνει ότι το ζήτημα των κεφαλαίων ήταν ο βασικός άξονας των επαφών του.

Πηγές από την Τεχεράνη σημειώνουν ότι η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες που διεξάγονται με την Ουάσινγκτον.

Αν και δεν υπάρχει επίσημος και ακριβής αριθμός, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα συνολικά δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ανά τον κόσμο ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το «πάγωμα» των χρημάτων ως βασικό μοχλό πίεσης. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια ακρόασης τον Φεβρουάριο, ο οποίος παραδέχθηκε ανοιχτά ότι στόχος των ΗΠΑ ήταν να προκαλέσουν τεχνητή έλλειψη δολαρίων στο Ιράν, ώστε να πυροδοτήσουν οικονομική αναταραχή και εσωτερικές κοινωνικές διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος.

