Νέες… σκανδαλώδεις λεπτομέρειες αποκαλύπτει δημοσιογράφος για το περιβόητο «χαστούκι» της Μπριζίτ Μακρόν στον Εμανουέλ Μακρόν. Ο πολιτικός συντάκτης του Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι», αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από το συμβάν που σημειώθηκε τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με την έρευνα του ρεπόρτερ, η οποία βασίστηκε σε περισσότερες από 70 πηγές, η αφορμή για την έκρηξη της Πρώτης Κυρίας στο αεροδρόμιο του Ανόι ήταν γραπτά μηνύματα που ανακάλυψε στο κινητό του Εμανουέλ Μακρόν.

Το περιβόητο χαστούκι:

Ο δημοσιογράφος κατονομάζει ως πέτρα του σκανδάλου τη διάσημη Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέχ Φαραχανί, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για φήμη, αλλά για διασταυρωμένο γεγονός. Όπως αναφέρει:

Ο Πρόεδρος φέρεται να είχε έναν «πλατωνικό έρωτα» με την ηθοποιό για μήνες. Τα μηνύματα που εντοπίστηκαν περιλάμβαναν φιλοφρονήσεις όπως: «Είσαι πολύ όμορφη».

Να υπενθυμίσουμε πως το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες τη στιγμή που άνοιγε η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους στο Βιετνάμ. Οι θεατές είδαν τα χέρια της Μπριζίτ Μακρόν να «προσγειώνονται» στο πρόσωπο του συζύγου της, με τον ίδιο να προσπαθεί να διαχειριστεί την αμηχανία του χαιρετώντας το πλήθος, αντιλαμβανόμενος πως η σκηνή είχε απαθανατιστεί.

Ο Ταρντίφ ασκεί κριτική στην επικοινωνιακή τακτική του Προεδρικού Μεγάρου, το οποίο άλλαξε τρεις φορές την εκδοχή του για το συμβάν. Αρχικά, οι άνθρωποι του Μακρόν ισχυρίστηκαν πως το βίντεο δεν ήταν αυθεντικό. Στη συνέχεια, έκαναν λόγο για έναν συνηθισμένο καβγά ζευγαριού. Τέλος, το παρουσίασαν ως μια στιγμή «παιχνιδιού και συντροφικότητας», αποδίδοντας τις αντιδράσεις σε ρωσική προπαγάνδα.

Πηγές από το Ελιζέ εκφράζουν μεταμέλεια για αυτή τη στάση, καθώς μια πιο ειλικρινής παραδοχή θα μπορούσε να είχε ενισχύσει την εικόνα ενός «κανονικού» ζευγαριού, μακριά από το αφήγημα της τελειότητας που κατέρρευσε μπροστά στους φακούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.