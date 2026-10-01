Η Ιρανή Μαχμπουμπέχ Σαχμπανί, που έχει καταδικαστεί σε θάνατο για τη συμμετοχή της στις διαδηλώσεις του περασμένου Ιανουαρίου, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να της σώσει τη ζωή, καθώς και άλλων κρατουμένων, με ένα μήνυμα που ηχογράφησε στη φυλακή και δόθηκε στη δημοσιότητα από μη κυβερνητικές οργανώσεις.

«Κάνω έκκληση σε όλον τον κόσμο: στο ευρύτερο κοινό, τον ΟΗΕ, στους οργανισμούς προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι μόνο για εμένα αλλά για όλους εκείνους που περνούν τις νύχτες τους με τον φόβο εδώ και μήνες» ανέφερε σε ένα απόσπασμα αυτής της έκκλησης η οποία ηχογραφήθηκε ενώ μιλούσε τηλεφωνικά με την οικογένειά της από τη φυλακή Βακιλαμπάντ, στην πόλη Μαχσάντ του ανατολικού Ιράν.

«Τους ζητώ να αναλάβουν δράση», πρόσθεσε η 33χρονη γυναίκα. «Οι συνθήκες ζωής των κρατουμένων είναι εξαιρετικά δύσκολες», τόνισε η Μαχμπουμπέχ Σαχμπανί.

🚨IRAN : Le tribunal révolutionnaire de Mashhad a condamné à mort Mahboubeh Shabani, une détenue de 33 ans arrêtée lors des manifestations de janvier 2026. Manifestez votre soutien, qu’elle reste en vie, repostez massivement.pic.twitter.com/lnybtzkrjH — 🇫🇷 LouiseFrance75 🇫🇷 🕎🇮🇱✝️ (@LouFrance75) September 30, 2026

Οι οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Iran Human Rights και το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, που δημοσιοποίησαν την έκκληση της Σαχμπανί, κατηγορούν το Ιράν ότι με τις εκτελέσεις εκφοβίζει τον πληθυσμό και προσπαθεί να εμποδίσει την επανάληψη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν λίγες εβδομάδες πριν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Σαχμπανί ενημερώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου από τον δικηγόρο της για τη θανατική ποινή που της επιβλήθηκε. Σύμφωνα με το πρακτορείο HRANA που εδρεύει στις ΗΠΑ, η Σαχμπανί κρίθηκε ένοχη για ενέργειες που είχαν ως στόχο «να ενισχυθούν το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και πρόσωπα που συνδέονται με αντιπολιτευόμενες ομάδες». Η Iran Human Rights λέει ότι η γυναίκα απλώς μετέφερε τραυματισμένους διαδηλωτές με το μηχανάκι της. Μετά το τηλεφώνημα στην οικογένειά της τέθηκε στην απομόνωση.

Η αυθεντικότητα του αποσπάσματος δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

Νωρίτερα σήμερα το Ιράν ανακοίνωσε την εκτέλεση δύο ανδρών που κατηγορήθηκαν για συμμετοχή στη δολοφονία τεσσάρων ανδρών των υπηρεσιών ασφαλείας τον περασμένο χειμώνα. Από τις 19 Μαρτίου έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον 33 αντικυβερνητικοί διαδηλωτές.