Σε συντονισμένα πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 15 Ιουλίου, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στο νέο κύμα βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ το βράδυ της Τρίτης στο ιρανικό έδαφος.

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν σε τρία διαφορετικά μέτωπα.

Στο στόχαστρο η βάση Αλ Αζράκ στην Ιορδανία

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ο ιρανικός στρατός χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εφόρμησης για να πλήξει υπόστεγα που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές δυνάμεις στη βάση Αλ Αζράκ, καθώς και εγκατάσταση στην οποία ήταν σταθμευμένα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F/A-18.

Πλήγμα στη βάση Μίνα Αμπντάλα στο Κουβέιτ

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έβαλαν στο στόχαστρο ένα κέντρο επιμελητειακής υποστήριξης (logistics) στη βάση Μίνα Αμπντάλα, το οποίο τελεί υπό τη χρήση του αμερικανικού στρατού.

Βίντεο από την επίθεση στο Κουβέιτ:

Στοχοποίηση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν επίσης ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος εδρεύει στο Μπαχρέιν.