Βρετανικά στρατεύματα δέχθηκαν επίθεση από ιρανικά drones σε στρατιωτική βάση στο Ιράκ, όπως αποκάλυψαν οι βρετανικές αμυντικές αρχές. Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου κατέρριψαν δύο drones, ωστόσο άλλα κατάφεραν να διαφύγουν της άμυνας και να πλήξουν την αεροπορική βάση στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, το βράδυ της Τετάρτης.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση που καταγράφεται εναντίον βρετανικών δυνάμεων το τελευταίο διάστημα. Είχε προηγηθεί επίθεση με drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ενώ πύραυλος είχε πέσει σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από Βρετανούς στρατιώτες στο Μπαχρέιν.

Ο υπουργός Αμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι δήλωσε ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν να βελτιώνει τις τακτικές χρήσης drones, γεγονός που – όπως προειδοποιούν στρατιωτικοί αξιωματούχοι – καθιστά τις επιθέσεις ολοένα πιο δύσκολες στην αντιμετώπισή τους. «Κανείς δεν θα εκπλαγεί αν πιστέψει ότι το χέρι του Βλαντίμιρ Πούτιν κρύβεται πίσω από ορισμένες από τις ιρανικές τακτικές και, πιθανόν, πίσω από ορισμένες από τις δυνατότητές τους», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Αμυνας.