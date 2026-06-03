Μια εξαιρετικά επικίνδυνη τροπή, που απειλεί να πυροδοτήσει ανεξέλεγκτη περιφερειακή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, λαμβάνει η πολεμική σύγκρουση στην περιοχή. Σε μια δραματική κλιμάκωση, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης, που προκάλεσε υλικές ζημιές, τραυματισμούς και σκηνικό απόλυτου πανικού.

Το χτύπημα, το οποίο επιβεβαιώθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ και τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας, αποτελεί ένα από τα πρώτα σοβαρά πλήγματα που επεκτείνουν ξανά τον πόλεμο πέρα από τα στενά γεωγραφικά σύνορα του Ιράν και των άμεσων εμπλεκόμενων πλευρών, βάζοντας στο στόχαστρο μια κρίσιμη πολιτική υποδομή σε άλλο κράτος.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία κατάφεραν να διαπεράσουν την αεράμυνα και να πλήξουν καίρια σημεία του αεροδρομίου.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία έγινε γνωστό πως αρκετοί υπάλληλοι και εργαζόμενοι του αεροδρομίου υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Σοβαρές υλικές ζημιές καταγράφηκαν σε κτήρια, χώρους λειτουργίας των τερματικών σταθμών, καθώς και στους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης.

Eικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από τις εγκαταστάσεις και επιβάτες να τρέχουν έντρομοι προσπαθώντας να προστατευτούν.

«Παράλυση» στις πτήσεις και κλείσιμο του εναέριου χώρου

Η αντίδραση των αρχών του Κουβέιτ ήταν άμεση προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια. Ενεργοποιήθηκαν αμέσως όλα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα την καθολική αναστολή των πτήσεων και των λειτουργιών του Διεθνούς Αεροδρομίου. Αποφασίστηκε επίσης το πλήρες κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας για όλα τα πολιτικά αεροσκάφη και η ανακατεύθυνση των πτήσεων που βρίσκονταν καθ’ οδόν προς γειτονικά αεροδρόμια της περιοχής.

Ντόμινο αντιδράσεων: Συναγερμός σε Κατάρ και Μπαχρέιν

Το ιρανικό πλήγμα στο Κουβέιτ, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα επιθέσεων της Τεχεράνης με προφανή στόχο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο, προκάλεσε άμεσο ντόμινο αντιδράσεων στις γειτονικές χώρες.

Στο Κατάρ, το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της ναυσιπλοΐας στα χωρικά του ύδατα για όλα τα ιδιωτικά και εμπορικά πλοία. Η απόφαση ελήφθη μετά από ιρανικές επιθέσεις κοντά στην αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ-Ουντέιντ, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Ντόχα.

Την ίδια ώρα, στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σειρήνες αεράμυνας, με το Υπουργείο Εσωτερικών να απευθύνει αυστηρή σύσταση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας από τις ένοπλες δυνάμεις. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, καθώς η ασφάλεια των παγκόσμιων αεροπορικών και ναυτιλιακών διαδρόμων στον Κόλπο κρέμεται πλέον από μια κλωστή.

Πλήγματα των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ

Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι «εξουδετέρωσε πολλούς» ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και παράλληλα πραγματοποίησε πλήγματα «αυτοάμυνας» στο νησί Κεσμ του Ιράν, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Η Ουάσινγκτον απέρριψε τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης περί επιτυχών πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο.