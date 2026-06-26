Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), αναφέροντας ότι αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ, με αφορμή την επίθεση της Τεχεράνης σε ένα εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό για την ασφαλή διέλευση στα εμπορικά πλοία που περνούν από τα Στενά. Παραμένουν παρούσες και σε επαγρύπνηση για να διασφαλίσουν ότι γίνονται σεβαστές και εφαρμόζονται όλες οι πλευρές της συμφωνίας με το Ιράν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα βλήμα έπληξε μια περιοχή κοντά σε έναν προβλήτα της πόλης Σιρίκ. Επικαλούμενα μια στρατιωτική πηγή, ανέφεραν επίσης ότι ώρες νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που «παραβίαζαν τα όρια» στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε νωρίτερα να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στην ιρανική επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου στο Ορμούζ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Τεχεράνη, απάντησε «θα το διαπιστώσετε».

🚨 NOW: President Trump just sent a chill down the Iranian Islamic regime’s spine! Q: Will you respond to Iran’s ceasefire violation? TRUMP: “You’ll FIND OUT!” “Will I respond — you’re going to *FIND OUT*” 🔥👀 pic.twitter.com/17TPK2ZhFr — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 26, 2026

Σημειώνεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, υποστηρίζοντας πως εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones εναντίον πλοίων που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τα υπόλοιπα τρία.