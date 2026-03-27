Σύμφωνα με Μέσα Ενημέρωσης του Ιράν, ο ερευνητικός αντιδραστήρας βαρέος ύδατος στο Khondab στο κεντρικό Ιράν υπέστη πλήγμα από αεροπορικές επιθέσεις που αποδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο Fars μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας Μαρκάζι, ότι «το συγκρότημα βαρέος ύδατος Khondab στοχοποιήθηκε σε δύο φάσεις από επιθετική ενέργεια του αμερικανικού και σιωνιστικού εχθρού».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν θύματα και δεν έχει καταγραφεί διαρροή ραδιενέργειας ούτε κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.