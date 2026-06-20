Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, καθώς θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι όροι του Μνημονίου Κατανόησης με τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη αντιδρά εκ νέου στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι οποίες συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που συμφώνησαν και ανακοίνωσαν τόσο το Τελ Αβίβ, όσο και η ένοπλη οργάνωση την Παρασκευή.

Στην ανακοίνωσή της, η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και απειλεί ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο, θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες.