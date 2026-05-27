Η Τεχεράνη φαίνεται πως έχει στην κατοχή της προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης (Memorandum of Understanding), σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Memorandum of Understanding, το Ιράν πρόκειται να αποκαταστήσει μέσα σε έναν μήνα τη διέλευση εμπορικών πλοίων των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποσύρουν όλα τις στρατιωτικές τους δυνάμεις γύρω από το Ιράν και να σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο κομβικό κόλπο της Μέσης Ανατολής.

Η διαχείριση των διαδρομών της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα γίνεται αποκλειστικά από την Τεχεράνη σε συνεργασία με το Ομάν.

Πληροφορίες των ιρανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για μη πρόβλεψη πολεμικών πλοίων στην συμφωνία. Σημειώνεται πως εφόσον επιτευχθεί η τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή αναμένεται να εγκριθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου του ΟΗΕ.

Το «πλαίσιο μνημονίου της Ισλαμαμπάντ» δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης, τονίζοντας πως το Ιράν δεν θα προχωρήσει σε καμία περαιτέρω κίνηση, χωρίς «απτή επαλήθευση».

Σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS, το Memorandum of Understanding (μνημόνιο κατανόησης) των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποτελέσει προπομπό του τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή και περιλαμβάνει έξι βασικά σημεία.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει με όλους τους όρους, αν και ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη Κυριακή ότι είχαν συμφωνήσει αρχικά στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και πλοία, καθώς και στην απόρριψη του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του.

Οι όροι στο σχέδιο μνημονίου συνεννόησης περιλαμβάνουν:

Παράταση 60 ημερών της ισχύουσας κατάπαυσης του πυρός.

Το Ιράν ζητά να ανοίξει αμέσως τα Στενά του Ορμούζ και να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την επιστροφή της κυκλοφορίας στις προπολεμικές συνθήκες εντός 30 ημερών.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, δηλώνουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, τερματίζονται αμέσως και οριστικά. Δεσμεύονται επίσης να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ο ένας εναντίον του άλλου, και να απέχουν από απειλές ή χρήση βίας.

Το Ιράν επιβεβαιώνει εκ νέου ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν συμφωνεί ότι τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθούν βάσει ενός μηχανισμού στον οποίο θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

Τα ζητήματα των παγωμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι κυρώσεις κατά του καθεστώτος θα αντιμετωπιστούν με βάση τη συμμόρφωση του Ιράν με τα προηγούμενα σημεία.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάεϊ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι παραμένουν «ορισμένα ζητήματα που δεν έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει», οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν. Ισχυρίστηκε ότι το επίκεντρο των τρεχουσών συνομιλιών είναι ο τερματισμός του πολέμου και ότι δεν συζητούν τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος. Εάν καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης, είπε, οι διαπραγματεύσεις για θέματα που σχετίζονται με τα πυρηνικά θα πραγματοποιηθούν εντός 60 ημερών.

«Οι συχνές αλλαγές στις θέσεις και οι αντιφάσεις, τις οποίες δεν χρειάζεται να εξηγήσω και τις οποίες μπορείτε απλώς να παρατηρήσετε κοιτάζοντας τα tweets που εξέδωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, δείχνουν την κατάσταση με την οποία έχουμε να κάνουμε και υπό ποιες συνθήκες πρέπει να επιδιώξουμε μια διπλωματική διαδικασία με έναν τέτοιο ομόλογο», δήλωσε ο Μπακάεϊ. «Αυτό φυσικά δημιουργεί τα δικά του προβλήματα και εμπόδια».