Σύμφωνα με το The Wall Street Journal, που επικαλείται αμερικανούς αξιωματούχους, την Τρίτη (3/2), οπλισμένα ιρανικά σκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν ένα πετρελαιοφόρο με αμερικανική σημαία στα Στενά του Ορμούζ.

Η εφημερίδα επικαλείται την εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tech, η οποία σε μήνυμά της προς τους πελάτες της ανέφερε ότι έξι ιρανικά πολεμικά πλοία, οπλισμένα με πολυβόλα διαμετρήματος 50 χιλιοστών, πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο καθώς αυτό εισέρχονταν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, και του διέταξαν να σβήσει τις μηχανές του και να προετοιμαστεί για επιβίβαση.

Το πλοίο, αντίθετα, αύξησε την ταχύτητά του και στη συνέχεια συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Iranian gunboats approached a U.S. oil tanker in Strait of Hormuz and ordered it to stop, a provocative move at a time when Washington is building up forces in the region for a possible strike on Iran https://t.co/MJ5xxfSbjO — The Wall Street Journal (@WSJ) February 3, 2026

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations γνωστοποίησε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό που αφορούσε ένα πλοίο, περίπου 16 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, εντός του συστήματος διαχωρισμού της εισερχόμενης κυκλοφορίας του Στενού του Ορμούζ.