Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν δημοσιοποίησε μία ανάρτηση που έγινε στις 25 Μαρτίου, με την οποία χαρακτηρίζει την Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν ως προμηθευτές βασικών αγαθών στο Ισραήλ.

⚡️🇦🇿🇬🇷🇮🇱 — Iranian intelligence sources say Azerbaijan and Greece have become two of Israel’s main suppliers of essential goods, and that Israel’s lifeline is tied to these two countries. — Fars News Agency — World in Conflict (@worldnconflicts) March 25, 2026

Η ανάρτηση, που φαινομενικά προέρχεται από ιδιωτικό λογαριασμό αλλά προωθείται από το Fars, περιέγραφε και τις δύο χώρες ως τον ζωτικό αγωγό που στηρίζει το Ισραήλ εν μέσω παρατεταμένης σύγκρουσης.

🇮🇷🇦🇿🇬🇷🇮🇱 Iranian intelligence sources told Fars News Agency that Azerbaijan and Greece have become key suppliers of essential goods to Israel, describing the country’s lifeline as increasingly dependent on them. See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/vw0JfEzZqk — Visioner (@visionergeo) March 25, 2026

Συγκεκριμένα, το Ιράν μέσω της εν λόγω ανάρτησης, κατηγόρησε το Αζερμπαϊτζάν ότι διοχετεύει αργό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Μπακού-Τσεϊχάν, ενώ χαρακτήρισε την Ελλάδα ως τον πιο αξιόπιστο προμηθευτή τροφίμων και βασικών προϊόντων του Ισραήλ, δεδομένων των ανοιχτών λιμένων και των υποδομών logistics που διαθέτει.

Η ανάρτηση του FARS

«Η χώρα Αζερμπαϊτζάν συνεχίζει στον δρόμο της προδοσίας προς το Ιράν και σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες, το Αζερμπαϊτζάν και η Ελλάδα, οι δύο κύριες προμηθεύτριες των γενικών αναγκών των σιωνιστών. Με την αύξηση της ψυχολογικής αναστάτωσης εντός του καθεστώτος (σ.σ. κυβέρνηση του Ισραήλ) λόγω των χτυπημάτων των ιρανικών πυραύλων, το ζήτημα της προμήθειας αγαθών έχει γίνει κυρίαρχη προτεραιότητα. Τα περισσότερα από αυτά τα αγαθά εισάγονται από τις δύο χώρες, το Αζερμπαϊτζάν και την Ελλάδα, στα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ. το Ισραήλ) και στην πραγματικότητα αποτελούν τον ζωτικό αγωγό του καθεστώτος».

Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι Έλληνες αξιωματούχοι δεν έδωσαν καμία επίσημη απάντηση, αντιμετωπίζοντας δημόσια την ανάρτηση ως μεμονωμένο ιδιωτικό σχόλιο.

Ωστόσο, πηγές αναγνωρίζουν ότι τέτοιες συντακτικές επιλογές από ιρανικά μέσα ενημέρωσης που προσεγγίζουν το κράτος συνήθως αντικατοπτρίζουν μηνύματα του καθεστώτος, ενδεχομένως δε, ως ένα υπολογισμένο προειδοποιητικό σήμα από την Τεχεράνη.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι τοι γεγονός ότι εμφανίστηκε την ίδια ημέρα που η πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα εξέδωσε θερμά συγχαρητήρια για την εθνική επέτειο της Ελλάδας στις 25 Μαρτίου.

Πηγές της Αθήνας αξιολογούν την κατάσταση ως υπό έλεγχο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τη στρατιωτική της στάση ως αμυντική.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι μια ταχεία κλιμάκωση που θα εμπλέκει το Ιράν και τον Κόλπο θα μπορούσε να αφήσει ανοιχτά όλα τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων απειλών ή της τρομοκρατικής δραστηριότητας σε ελληνικό έδαφος.