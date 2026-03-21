Στο στόχαστρο ιρανικής πυραυλικής επίθεσης φέρεται να βρέθηκε η αμερικανοβρετανική στρατιωτική εγκατάσταση στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η νήσος Ντιέγκο Γκαρσία είναι στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, στον κεντρικό Ινδικό Ωκεανό ανάμεσα στην ανατολική Αφρική και την Ινδία, σε απόσταση περίπου 3.800 χιλιομέτρων μακριά από τον Περσικό Κόλπο.

Εάν υπολογίσουμε αντίστροφα την συγκεκριμένη απόσταση από τα δυτικά σύνορα του Ιράν με τη Τουρκία προς την Ευρώπη, οι Ιρανικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να φτάσουν στο Μάντσεστερ της Βρετανίας.

Η WSJ σημειώνει ότι η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Ιράν να επιδείξει την ικανότητά του να πλήττει αμερικανικά συμφέροντα πέραν της άμεσης γεωγραφικής ζώνης του Περσικού Κόλπου.

Όπως αναφέρεται, η Τεχεράνη εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς τη βάση, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί επιτυχές πλήγμα.

Ο ένας πύραυλος κατέπεσε σε μεγάλη απόσταση από τον στόχο, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας με χρήση πυραύλου SM-3.

Η στρατηγική θέση της Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι μία από τις σημαντικότερες αμερικανοβρετανικές στρατιωτικές βάσεις παγκοσμίως. Είναι ουσιαστικά ένα απομονωμένο σημείο «στη μέση του πουθενά», κάτι που εξηγεί και τη μεγάλη στρατηγική του αξία: λειτουργεί ως ενδιάμεσος κόμβος ανάμεσα στη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική.

Ανήκει διοικητικά στο Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού και βρίσκεται περίπου 3.800 χιλιόμετρα μακριά από τον Περσικό Κόλπο, γεγονός που αναδεικνύει το μεγάλο γεωγραφικό εύρος μιας ενδεχόμενης ιρανικής επίθεσης και τη στρατηγική σημασία της περιοχής για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Τραμπ: «Εξετάζω αποκλιμάκωση»

Με νέα ανάρτηση του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων τους, καθώς εξετάζουν τη σταδιακή ολοκλήρωση των μεγάλων στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, τόνισε πως θα πρέπει να φυλάσσονται και να αστυνομεύονται, όπου είναι απαραίτητο, από τα άλλα έθνη που τα χρησιμοποιούν. Συμπλήρωσε πως, εάν ζητηθεί, οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους, αν και κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί οριστικά η ιρανική απειλή.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social o Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν»

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο είχε δηλώσει πώς: «Δεν χρειαζόμαστε διάλογο. Δεν θέλω εκεχειρία μαζί τους. Δεν υπάρχει λόγος για εκεχειρία όταν τους ισοπεδώνουμε. Δεν έχουν ναυτικό, αεροπορία, τίποτα».

Trump on Iran: I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side.

Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας πως «ο πόλεμος έχει ήδη κριθεί υπέρ μας», ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ και των συμμάχων, λέγοντας με αιχμηρό ύφος ότι «θα μπορούσαν να είχαν συνδράμει στο Ορμούζ, αλλά δεν τόλμησαν».

Λονδίνο: «Πράσινο φως» για χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ

Η Βρετανία έδωσε την έγκρισή της στις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της στη Μέση Ανατολή για πλήγματα κατά ιρανικών στόχων που συνδέονται με επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το BBC, το οποίο επικαλείται πηγές από τη Ντάουνινγκ Στριτ, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις εντός του υπουργικού συμβουλίου, τελικώς αποφασίστηκε να δοθεί το «πράσινο φως», με βασικό επιχείρημα την ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εμπλέκεται άμεσα στη σύγκρουση, καθώς η χρήση των βάσεων παρουσιάζεται ως μέτρο αμυντικού χαρακτήρα.