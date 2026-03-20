Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ αργά το βράδυ, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ για νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Ισραήλ ανέφερε χθες ότι εντόπισε επανειλημμένες εκτοξεύσεις από το Ιράν, με την πιο πρόσφατη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Cluster munition missile fired toward Jerusalem moments ago. Impacts reported in Beit Shemesh, with additional interceptions seen over Jerusalem. Footage shows air defense systems engaging incoming threats in real time. Stay connected, follow @MOSSADil. pic.twitter.com/CsZeM8Nqtu — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 19, 2026

Ιρανική βόμβα διασποράς εκτοξεύθηκε προς το βόρειο Ισραήλ

Ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν πριν από λίγο από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ έφερε κεφαλή με βόμβες διασποράς.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ηχούσαν σειρήνες στη Χάιφα και σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ.

One of the ballistic missiles launched from Iran at northern Israel a short while ago carried a cluster bomb warhead, footage shows. https://t.co/RgwLaKJqlf pic.twitter.com/bGM8E4NRr5 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 19, 2026

Φλεγόμενο θραύσμα συντρίβεται στη Χάιφα κατά την τελευταία ιρανική πυραυλική επίθεση

Φλεγόμενο θραύσμα συντρίβεται στη Χάιφα, στο πλαίσιο της τελευταίας επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν κατά του βόρειου Ισραήλ.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες από την πυραυλική επίθεση.