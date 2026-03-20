Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ αργά το βράδυ, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ για νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Ισραήλ ανέφερε χθες ότι εντόπισε επανειλημμένες εκτοξεύσεις από το Ιράν, με την πιο πρόσφατη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ιρανική βόμβα διασποράς εκτοξεύθηκε προς το βόρειο Ισραήλ

Ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν πριν από λίγο από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ έφερε κεφαλή με βόμβες διασποράς.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ηχούσαν σειρήνες στη Χάιφα και σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ.

Φλεγόμενο θραύσμα συντρίβεται στη Χάιφα, στο πλαίσιο της τελευταίας επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν κατά του βόρειου Ισραήλ.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες από την πυραυλική επίθεση.

