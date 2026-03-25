Μια ιρανική βόμβα διασποράς έπληξε την πόλη Μπνέι Μπρακ στο κεντρικό Ισραήλ χθες Τρίτη, με αποτέλεσμα εννέα άνθρωποι να τραυματιστούν.

Η επίθεση σημειώθηκε την ίδια στιγμή που οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν μια κεντρική ιρανική εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών στην περιοχή του Ισφαχάν.

Ο κόσμος αναστατωμένος βγήκε στους δρόμους, όπως καταγράφεται και στα παραπάνω βίντεο.

Μεταξύ των τραυματιών στο Μπνέι Μπρακ περιλαμβάνονται ένας 23χρονος άνδρας σε μέτρια κατάσταση και οκτώ άλλα άτομα, ανάμεσά τους έξι παιδιά και μια γυναίκα περίπου ογδόντα ετών. Ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

«Ο δρόμος ήταν γεμάτος θραύσματα και καπνό»

«Πήγαμε στο καταφύγιο και ακούστηκε ένας θόρυβος που δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου», είπε στο ισραηλινό μέσο Ynet ένας κάτοικος που ζει κοντά στην περιοχή. «Κοιτάξαμε έξω από το παράθυρο… ο δρόμος ήταν γεμάτος θραύσματα και καπνό. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Βούιζαν τα αυτιά μου».

Σημειώνεται ότι και άλλες βόμβες του ιρανικού στρατού έπληξαν τις πόλεις Πέταχ Τίκβα, Γκιβάτ Σμούελ και Ρος Χααγίν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές αλλά όχι τραυματισμούς.

Πηγή: Times of Israel