Ιρανικό drone έπληξε κτήριο στο Ντουμπάι, σύμφωνα με αναφορές από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.
Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι το drone έπληξε έναν από τους πύργους της πόλης.
Η υπηρεσία Τύπου του Ντουμπάι δημοσίευσε στο X ότι οι Αρχές ανταποκρίνονται σε «ένα περιστατικό με drone που έπεσε σε κτήριο», χωρίς να αναφέρονται προς το παρόν θύματα ή ζημιές.
BREAKING: Iranian drone impact on a building in the Dubai Creek Harbour, UAE. pic.twitter.com/Ud389QxzEi
— World Source News (@Worldsource24) March 11, 2026