Ιρανικό drone έπληξε κτήριο στο Ντουμπάι, σύμφωνα με αναφορές από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι το drone έπληξε έναν από τους πύργους της πόλης.

Η υπηρεσία Τύπου του Ντουμπάι δημοσίευσε στο X ότι οι Αρχές ανταποκρίνονται σε «ένα περιστατικό με drone που έπεσε σε κτήριο», χωρίς να αναφέρονται προς το παρόν θύματα ή ζημιές.