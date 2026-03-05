Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των αρχηγείων των κουρδικών δυνάμεων στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο Ιράκ, ανέφερε επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

«Στοχοποιήσαμε τα γενικά αρχηγεία κουρδικών οργανώσεων οι οποίες αντιτίθενται στην (σ.σ. ισλαμική) επανάσταση στο ιρακινό Κουρδιστάν με 3 πυραύλους», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού που επικαλέστηκε το IRNA μέσω Telegram.

Νωρίτερα Associated Press και Fox News μετέδωσαν ότι μπαίνουν και οι Κούρδοι στον πόλεμο.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν (CPFIK), κουρδικές ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ έχουν εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση εναντίον των δυνάμενων του ιρανικού καθεστώτος.

