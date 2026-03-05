Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των αρχηγείων των κουρδικών δυνάμεων στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο Ιράκ, ανέφερε επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.
«Στοχοποιήσαμε τα γενικά αρχηγεία κουρδικών οργανώσεων οι οποίες αντιτίθενται στην (σ.σ. ισλαμική) επανάσταση στο ιρακινό Κουρδιστάν με 3 πυραύλους», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού που επικαλέστηκε το IRNA μέσω Telegram.
Νωρίτερα Associated Press και Fox News μετέδωσαν ότι μπαίνουν και οι Κούρδοι στον πόλεμο.
Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν (CPFIK), κουρδικές ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ έχουν εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση εναντίον των δυνάμενων του ιρανικού καθεστώτος.
Κατάρ: Απομάκρυνση κατοίκων γύρω από την πρεσβεία των ΗΠΑ
Το Κατάρ άρχισε να απομακρύνει κατοίκους που διαμένουν κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ντόχα, ως προσωρινό προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.
«Εχουν διατεθεί κατάλληλα καταλύματα για τη φιλοξενία τους, στο πλαίσιο των αναγκαίων προληπτικών μέτρων», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Πλήγμα σε πετρελαιοφόρο στο Κουβέιτ
Πετρελαιοφόρο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ υπέστη «ισχυρή έκρηξη» και απώλεια υδρογονανθράκων καθώς μια από τις δεξαμενές φορτίου του υπέστη ζημιά, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.
«Ο πλοίαρχος αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι είδε και άκουσε ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του σκάφους, κατόπιν αντιλήφθηκε μικρό πλεούμενο να φεύγει από την περιοχή» ανοικτά της περιοχής Μουμπάρακ αλ Καμπίρ, ανέφερε η υπηρεσία αυτή, η οποία υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό.
Διαφεύγει πετρέλαιο από το σκάφος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο και δεν εκδηλώθηκε φωτιά, διευκρίνισε η υπηρεσία, που συνέστησε σε όλα τα εμπορικά πλοία στην περιοχή να επιδεικνύουν προσοχή.
🇮🇷 🇮🇶 It seems that KSIR has struck at the Kurdish Komaal group in Iraq pic.twitter.com/C3P4TIcsy2
— Patriots of the world 👍🇺🇸 🇷🇺 (@AMoczas93932) March 5, 2026
Προειδοποίηση από το ΔΝΤ για οικονομική αστάθεια
Η παγκόσμια οικονομία «τίθεται εκ νέου σε δοκιμασία» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έκρινε στην Μπανγκόκ η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.
«Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου τα σοκ είναι πιο συχνά και πιο απρόσμενα και προειδοποιούμε τα μέλη μας εδώ και κάποιο καιρό ότι η αβεβαιότητα είναι πλέον η νέα ομαλότητα», δήλωσε η κ. Γκεοργκίεβα, η οποία βρίσκεται στην Ταϊλάνδη για να συμμετάσχει σε περιφερειακή εκδήλωση για την οικονομία της Ασίας το 2050.
Κουρδο-ιρανικές πολιτοφυλακές ξεκίνησαν χερσαία επίθεση στο βορειοδυτικό Ιράν
Ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ σε ανάρτησή του ισχυρίστηκε επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο ότι «κουρδο-ιρανικές πολιτοφυλακές ξεκίνησαν χερσαία επίθεση στο βορειοδυτικό Ιράν».
Νωρίτερα, ένας αξιωματούχος του συνασπισμού πολιτικών δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν (CPFIK) φέρεται να δήλωσε στο ισραηλινό μέσο i24 ότι κουρδικές ένοπλες ομάδες με βάση το Ιράκ έχουν ήδη ξεκινήσει στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν.