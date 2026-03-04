Το Ιράν εξαπέλυσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κατάρ και έπληξε την αμερικανική βάση Αλ-Ουντέιντ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
Μόνο ένα πύραυλος κατάφερε να φτάσει στην αμερικανική βάση, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Κατάρ.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, δεν υπάρχουν αναφορές σε θύματα.
CONFIRMED: Iran managed to hit the AN/FPS-132 early warning radar at Al Udeid Air Base in Qatar, a key U.S. ballistic-missile detection system.
Satellite imagery shows confirmed damage to one radar face.
The AN/FPS-132 early-warning radar at Al Udeid Air Base in Qatar is a… pic.twitter.com/P62A0kFZxQ
— Clash Report (@clashreport) March 4, 2026
Διαβάστε εδώ live όλες τις εξελίξεις για τον πόλεμο.