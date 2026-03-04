Το Ιράν εξαπέλυσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κατάρ και έπληξε την αμερικανική βάση Αλ-Ουντέιντ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Μόνο ένα πύραυλος κατάφερε να φτάσει στην αμερικανική βάση, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Κατάρ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, δεν υπάρχουν αναφορές σε θύματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ιράν #Κατάρ #πύραυλος