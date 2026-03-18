Ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν πριν από λίγο από το Ιράν προς το νότιο Ισραήλ έφερε κεφαλή με βόμβες διασποράς.
Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματίες από την επίθεση. Οι δυνάμεις διάσωσης ανταποκρίνονται σε αναφορές για πιθανή πρόσκρουση βόμβας διασποράς σε ισραηλινή κοινότητα στο νότιο Ισραήλ, μετά την τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.
One of the ballistic missiles launched from Iran at southern Israel a short while ago carried a cluster bomb warhead, footage shows. https://t.co/Z6LUNn8Y6a pic.twitter.com/yZjaZx9yem
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 18, 2026
More footage of the cluster bomb missile over southern Israel. pic.twitter.com/GXnUg0XX19
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 18, 2026