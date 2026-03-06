Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή της Κίργια, στο κέντρο του Τελ Αβίβ, όπου βρίσκεται το κύριο στρατιωτικό συγκρότημα του Ισραήλ που στεγάζει το Υπουργείο Άμυνας και το στρατηγείο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από διεθνείς πηγές, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια νέου κύματος επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ. Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα γύρω κτίρια και τη δημιουργία μεγάλου κρατήρα στην πληγείσα περιοχή.

Οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ τα συστήματα άμυνας προσπαθούσαν να αναχαιτίσουν τους εισερχόμενους πυραύλους. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επενέβησαν άμεσα για να συνδράμουν τυχόν τραυματίες και να ασφαλίσουν την περιοχή.

Το συγκρότημα της Κίργια θεωρείται ένα από τα πιο στρατηγικά ευαίσθητα σημεία της ισραηλινής ασφάλειας, συχνά συγκρινόμενο με το «Πεντάγωνο» της χώρας.

Το Ιράν εξαπέλυσε κύμα βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ στις 4 και 5 Μαρτίου 2026, στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις και ενεργοποιώντας τις σειρήνες συναγερμού σε ολόκληρη τη χώρα.