Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο μετά την εκτόξευσή του από το Ιράν και τη διέλευσή του από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε με επιτυχία και εξουδετερώθηκε εγκαίρως από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το αντικείμενο «έπεσε» στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι, μετά την καταστροφή της εν λόγω απειλής στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) ανακοίνωσε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος, εκτοξεύτηκε από το Ιράν και διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας πριν κατευθυνθεί προς την Τουρκία.

Eξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δείτε την ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου:

MSB: Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Mühimmat İle İlgili Açıklama İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında… pic.twitter.com/ArHjhoqw6O — gdh defence (@gdhdefence) March 4, 2026

Δείτε εικόνες από τα συντρίμμια του πυραύλου που δημοσιοποίησε το World War:

Δείτε ανάρτηση για τα συντρίμμια από το Nirvana Haber: