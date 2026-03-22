Δύο Ιρανοί δημοσιογράφοι πήγαν στην μέση των Στενών του Ορμούζ και τράβηξαν ένα βίντεο, με το οποίο ισχυρίστηκαν ότι η Τεχεράνη δίνει άδεια στα πλοία για να περάσουν από το σημείο.

«Μπορούμε να δούμε πλοία να σβήνουν τις μηχανές τους, προκειμένου να πάρουν άδεια από το Ιράν για να περάσουν» ανέφεραν μεταξύ άλλων σε ανάρτησή τους, θέλοντας ουσιαστικά να απαντήσουν στις δηλώσεις του Αμερικανού πρόέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι «Το Ιράν έχει τελειώσει».

BREAKING : This is absolute cinema 🍿 Two Iranian 🇮🇷 journalists actually went to the middle of Strait of Hormuz to show the reality “We can see ships turning off engines to take permission from Iran to get passage” 🗿 Trump literally said Iran is finished 🤣 pic.twitter.com/ffLFBvto1v — Amock_ (@Amockx2022) March 22, 2026

Ωστόσο, ο ισχυρισμός στην ανάρτηση, όπως αναφέρεται και σε σχετικό σχόλιο, δεν είναι τίποτα άλλο από προπαγάνδα.

Το βίντεο δείχνει ένα μόνο ιρανικό δεξαμενόπλοιο, το NAVARZ, IMO 9079078, που ανήκει στην Εθνική Ιρανική Εταιρεία Δεξαμενοπλοίων.

Αυτό το πλοίο έχει ακινητοποιηθεί στα νότια του νησιού Ορμούζ -και όχι στα Στενά του Ορμούζ- από τον Μάρτιο.