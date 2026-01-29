Το Ιράν πρέπει να είναι έτοιμο «για τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της χώρας, Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, μπροστά στις απειλές μιας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

Το Ιράν δεν ξεκινά ποτέ έναν πόλεμο, αλλά είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του

«Σήμερα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν ξεκινά ποτέ έναν πόλεμο, όμως εάν αυτός της επιβληθεί, θα υπερασπισθεί τον εαυτό της με ισχύ», υπογράμμισε, όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων Isna.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ