Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχονται οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την αξιολόγηση της αμερικανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στην Τεχεράνη μέσω Πακιστάν.

Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο Reuters, η ιρανική πλευρά θεωρεί ότι η πρόταση των ΗΠΑ, είναι «μονόπλευρη και άδικη», εξυπηρετώντας αποκλειστικά τα συμφέροντα των Αμερικανών και του Ισραήλ.

Η αρχική απάντηση της Τεχεράνης, η οποία επίσης διαβιβάστηκε μέσω Πακιστάν, ήταν αρνητική, με την ιρανική ηγεσία να εκτιμά ότι το σχέδιο «δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιτυχίας». Η στάση αυτή υποδηλώνει το βάθος των διαφωνιών που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν καμία συμφωνία για την έναρξη διαπραγματεύσεων, ενώ και η προοπτική συνομιλιών δεν φαίνεται ρεαλιστική στο παρόν στάδιο.

Ωστόσο, διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, με την Τουρκία και το Πακιστάν να επιχειρούν να διαμορφώσουν κοινό έδαφος μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιφερειακής διαμεσολάβησης, με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Παρά το αρνητικό κλίμα, η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προόδου, τονίζοντας ότι «η διπλωματία δεν έχει σταματήσει». Όπως σημειώνεται, εάν επικρατήσει «ρεαλισμός» στην Ουάσιγκτον, ενδέχεται να βρεθεί ένας δρόμος προς τα εμπρός.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη βούληση των εμπλεκόμενων πλευρών να επανέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο.