Όλα τα αμερικανικά και ισραηλινά περιουσιακά στοιχεία στη Μέση Ανατολή αποτελούν «νόμιμο στόχο», ανέφερε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το AlJazeera.

Συγκεκριμένα ο αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι προειδοποιούν το Ισραήλ να «προετοιμαστεί για ό,τι έρχεται, και η απάντησή μας θα είναι δημόσια, και δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές».

«Όλα τα αμερικανικά και ισραηλινά περιουσιακά στοιχεία και συμφέροντα στη Μέση Ανατολή έχουν καταστεί νόμιμος στόχος. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές μετά από αυτή την επίθεση, και όλα είναι πιθανά, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων που δεν είχαν προηγουμένως εξεταστεί», είπε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν μια επίθεση και έναν πόλεμο που θα έχει εκτεταμένες και μακροχρόνιες συνέπειες. Δεν μας εξέπληξε η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση και διαθέτουμε μια σύνθετη απάντηση χωρίς χρονικό περιορισμό», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οποιεσδήποτε εκκλήσεις προς το Ιράν να επιδείξει αυτοσυγκράτηση ή να παραδοθεί είναι «απαράδεκτες και απλή ευσεβής πόθος».