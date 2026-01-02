Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ανώτερος σύμβουλος του αρχηγού του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε για εχθρικές συνωμοσίες καλυμμένες με συνθήματα όπως τα δικαιώματα των γυναικών, τονίζοντας την ανάγκη για επαγρύπνηση, εθνική ενότητα και αποφυγή των κοινωνικών διχασμών.

Μιλώντας την Πέμπτη κατά τη διάρκεια τελετής για την έκτη επέτειο από τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στο Ισφαχάν, ο ταξίαρχος Χοσεΐν Αστάρι δήλωσε ότι συνθήματα όπως τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν μέρος των προσπαθειών του εχθρού να σπείρουν διχασμούς μεταξύ των ανθρώπων.

Σημείωσε ότι οι αντίπαλοι δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους με στρατιωτικά μέσα ή μέσα ασφαλείας και αντίθετα επιδιώκουν να δημιουργήσουν διχόνοια, τονίζοντας τη σημασία των υπαλλήλων να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των μειονεκτούντων και να αποφεύγουν την πολιτική εκμετάλλευση κοινωνικών ζητημάτων.

«Η ενότητα και η συνοχή πλήττουν τους εχθρούς μας», είπε ο Αστάρι. «Δεν θα επιτύχουν μέσω στρατιωτικών αντιπαραθέσεων ή αντιπαραθέσεων ασφαλείας και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προκύψει ρήγμα μεταξύ των πολιτών».

Αναγνωρίζοντας τις οικονομικές πιέσεις στον λαό, ο Αστάρι προειδοποίησε ενάντια στις προσπάθειες εκμετάλλευσης αυτών των δυσκολιών για πολιτικό όφελος.

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης των οικονομικών πιέσεων και οποιαδήποτε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για πολιτικές ατζέντες είναι σαφώς απαράδεκτη για τον λαό μας», είπε.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Ιράν από την Κυριακή, καθώς οι καταστηματάρχες στο παζάρι στην Τεχεράνη έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους ως απάντηση στην πτώση του ριάλ σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Ιράν Μοχάμετ Μοβαχεντί-Αζάντ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ειρηνικές οικονομικές διαμαρτυρίες είναι μια «αναγνωρίσιμη πραγματικότητα» και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω νομικών διαύλων, ενώ προειδοποιεί ότι οργανωμένες προσπάθειες εκμετάλλευσης τέτοιων διαμαρτυριών θα αντιμετωπίσουν αποφασιστικές νομικές ενέργειες.

Ο Μοβαχεντί-Αζάντ επέκρινε τις μονομερείς κυρώσεις της Δύσης, σημειώνοντας ότι όταν τέτοια μέτρα περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, φάρμακα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ζωτικούς πόρους, «Είναι δύσκολο να τα διαχωριστούν από την έννοια της συλλογικής τιμωρίας», την οποία απορρίπτει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο γενικός εισαγγελέας υπογράμμισε τη σημασία της διάκρισης μεταξύ νόμιμων διαμαρτυριών και εγκληματικών συμπεριφορών. «Οι οικονομικές πιέσεις μπορούν να οδηγήσουν στη διαμόρφωση κοινωνικών αιτημάτων και διαμαρτυριών, και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διεξαχθούν ειρηνικές οικονομικές διαμαρτυρίες μέσω νομικών διαύλων», είπε.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ενάντια στις προσπάθειες χειραγώγησης των νόμιμων αιτημάτων.

«Μερικές φορές, με την εκμετάλλευση των κατευθυνόμενων δικτύων μέσων ενημέρωσης, των παραμορφωμένων αφηγήσεων και της εργαλειοποίησης εξαπατημένων ατόμων ή στοιχείων που διαταράσσουν τη δημόσια τάξη, υπάρχουν προσπάθειες να μετατραπούν αυτές οι απαιτήσεις σε ανασφάλεια», είπε ο Μοβαχεντί-Αζάντ.

Το δικαστικό σώμα, είπε, έχει ευθύνη να χαράξει μια σαφή γραμμή μεταξύ του δικαιώματος διαμαρτυρίας και των εγκληματικών πράξεων.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια να μετατραπούν οι οικονομικές διαμαρτυρίες σε ανασφάλεια, καταστροφή δημόσιας περιουσίας ή εκτέλεση εξωτερικών σεναρίων θα αντιμετωπίσει νόμιμες, αναλογικές, και αποφασιστική αντίδραση», πρόσθεσε.

Ο Αστάρι την Πέμπτη προσδιόρισε τη «διατήρηση της συνοχής» ως βασική εθνική προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι η διατήρηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι, σύμφωνα με τον αείμνηστο Ιμάμη Χομεϊνί, ύψιστο καθήκον.

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ λέει ότι η στρατιωτική επίθεση του αμερικανικού στρατού και το επαίσχυντο παράρτημά του σε αυτή την περιοχή ηττήθηκαν με την πρωτοβουλία των νέων του Ισλαμικού Ιράν.

Επαίνεσε τον στρατηγικό ρόλο του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ στην καθοδήγηση της χώρας μέσα από κρίσεις.

«Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό που έχουμε έναν σοφό και διορατικό ηγέτη που οδήγησε το πλοίο της Ισλαμικής Επανάστασης μέσα από όλες τις αναταράξεις. Αναμφίβολα, κανείς δεν νοιάζεται για τους ανθρώπους, ειδικά τους μη προνομιούχους, όσο ο Αρχηγός».

Υπογραμμίζοντας την ιστορία του Ιράν να αντιμετωπίζει συνωμοσίες, κυρώσεις και απειλές από την επανάσταση του 1979, ο Αστάρι πρόσθεσε: «Όπου διακυβεύεται η ασφάλεια του λαού, οι πολίτες στέκονταν πάντα ενωμένοι».

Εξέφρασε την ελπίδα ότι το έθνος θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τις τρέχουσες προκλήσεις και θα φτάσει σε νέα ύψη χωρίς να απογοητεύσει τις θυσίες των μέχρι τώρα ηρώων του.