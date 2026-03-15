Η Ουκρανία έχει ουσιαστικά εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή παρέχοντας υποστήριξη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Ισραήλ, υποστήριξε ο Ιρανός βουλευτής Ιμπραχί Αζίζι, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Modern.az, ο Αζίζι προχώρησε στη δήλωση αυτή μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X.

«Υποστηρίζοντας το ισραηλινό καθεστώς με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η κατεστραμμένη Ουκρανία έχει ουσιαστικά εμπλακεί στον πόλεμο και, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, έχει μετατρέψει ολόκληρη την επικράτειά της σε νόμιμο στόχο για το Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή του συνόδευσε το μήνυμα με κοινή φωτογραφία του προέδρου της Ουκρανίας Βολιντίμιρ Ζελένσκι και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένγιαμιν Νετανιάχου.

Οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου εντάσσονται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και αποτελούν σαφή προειδοποίηση προς το Κίεβο ότι ενδεχόμενη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ μπορεί να θεωρηθεί άμεση συμμετοχή στη σύγκρουση. Ωστόσο, ο Αζίζι δεν παρουσίασε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Ουκρανία παρέχει απευθείας drones στο Ισραήλ.

Η δήλωση Ζελένσκι για drones στη Μέση Ανατολή

Το θέμα συνδέεται με πρόσφατες δηλώσεις του Ζελένσκι σε συνέντευξή του στους The New York Times στις 9 Μαρτίου. Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι η χώρα του έχει αποστείλει ειδικούς σε συστήματα αναχαίτισης drones καθώς και τεχνογνωσία για την προστασία αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετές χώρες της περιοχής έχουν ζητήσει τη βοήθεια της Ουκρανίας λόγω της εμπειρίας που έχει αποκτήσει στην αντιμετώπιση των ιρανικής κατασκευής drones τύπου “Shahed”, τα οποία χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, τουλάχιστον 11 χώρες έχουν ζητήσει ουκρανική τεχνογνωσία ή συστήματα για την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων, ενώ ήδη έχουν αποσταλεί ομάδες ειδικών στη Μέση Ανατολή.

Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το Ιράν κατηγορείται ότι έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με drones “Shahed”, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων από το 2022.