Το IRGC (Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής επανάστασης), δήλωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν «δεν έχουν εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον καμίας χώρας κατά τη διάρκεια των ωρών εκεχειρίας μέχρι αυτή την ώρα», σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η δήλωση αυτή αποτελούσε απάντηση σε αναφορές ότι ένα drone προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση της Εθνοφρουράς του Κουβέιτ.

«Εάν αυτές οι αναφορές που δημοσιεύονται από τα μέσα ενημέρωσης είναι αληθείς, τότε αναμφίβολα πρόκειται για έργο του σιωνιστή εχθρού ή της Αμερικής», ανέφερε το IRGC.

Πρόσθεσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν «θα ανακοινώσουν με θάρρος» σε επίσημη ανακοίνωση εάν «πλήξουν οποιονδήποτε στόχο».