Σοβαρές ανησυχίες για νέο κύκλο βίας εκφράζουν οι Αρχές στην Ιρλανδία, μετά την εμπρηστική επίθεση σε σπίτι στο Γουότερφορντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Η Κιμ Ίνγκλις, περίπου 30 ετών, ο σύζυγός της Φίλιπ, περίπου 50, και οι δύο γιοι τους, ο 12χρονος Κάλουμ και ο 9χρονος Τζέιντεν, έχασαν τη ζωή τους όταν το σπίτι τους στην περιοχή Birchwood, περίπου τρία χιλιόμετρα από το κέντρο του Γουότερφορντ, τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Τρίτης.

Δύο ακόμη παιδιά της οικογένειας, η 14χρονη Νάντια και ο 6χρονος Έλιοτ, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Καταγγελία για χρέος 20.000 ευρώ που αφορούσε άλλο πρόσωπο

Ο γιος του Φίλιπ από προηγούμενη σχέση, Τζον Τζέιμς Ίνγκλις, δήλωσε στο RTÉ ότι η οικογένεια δεχόταν εδώ και χρόνια απειλές από άτομα που συνδέονται με τον υπόκοσμο, εξαιτίας χρέους περίπου 20.000 ευρώ από ναρκωτικά, το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν ανήκε στα θύματα αλλά σε άλλο πρόσωπο που γνώριζαν.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι και το σπίτι της μητέρας του, Αν, πρώην συζύγου του Φίλιπ, είχε γίνει στο παρελθόν στόχος επίθεσης με βόμβα μολότοφ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι ιρλανδικές Αρχές, η οικογένεια φέρεται να στοχοποιήθηκε επειδή συνδεόταν με άτομο που είχε συσσωρεύσει το συγκεκριμένο χρέος. Το πρόσωπο αυτό φέρεται να έχει πλέον κρυφτεί, ενώ η Garda πραγματοποιεί έρευνες σε διάφορα σημεία του Γουότερφορντ.

Στο μικροσκόπιο τρία αδέλφια με φερόμενες διασυνδέσεις με οργανωμένο έγκλημα

Οι ερευνητές φέρονται να εξετάζουν τον ρόλο τριών αδελφών, οι οποίοι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνδέονται με σημαντική εγκληματική οργάνωση.

Οι Αρχές θεωρούν ότι ενδέχεται να έδωσαν την εντολή για την επίθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

Ένας από τους υπόπτους φέρεται να έχει ήδη φύγει από τη χώρα. Και οι τρεις είναι γνωστοί στις Αρχές για υποθέσεις είσπραξης χρεών από ναρκωτικά, αλλά και για πράξεις βίας και εκφοβισμού σε βάρος οφειλετών και των οικογενειών τους.

Κατά τη διάρκεια ερευνών κατασχέθηκαν αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εξετάζονται εργαστηριακά.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ερευνούν εάν μία γυναίκα, επίσης γνωστή στις Αρχές, μετέφερε στο σημείο άλλο άτομο που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.

«Τα θύματα ήταν απολύτως αθώα»

Αστυνομικές πηγές επιμένουν ότι τα μέλη της οικογένειας που έχασαν τη ζωή τους δεν είχαν καμία εμπλοκή στην εγκληματική δραστηριότητα.

Ανώτερη πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θέλω να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν εντελώς αθώοι. Στοχοποιήθηκαν επειδή γνώριζαν κάποιον που χρωστούσε χρήματα εδώ και αρκετό καιρό».

Η ίδια πηγή εξέφρασε φόβους ότι η ένταση που επικρατεί μετά την επίθεση μπορεί να οδηγήσει σε αντίποινα.

«Το τελευταίο πράγμα που θέλει η Garda είναι περισσότερη βία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πενθούν και είναι εξοργισμένοι. Έχουμε δει στο παρελθόν πώς ένα γεγονός τέτοιας κλίμακας μπορεί να οδηγήσει σε νέο αιματοκύλισμα», σημείωσε.

Είχε προηγηθεί εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο της οικογένειας

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τη φονική πυρκαγιά, το αυτοκίνητο της οικογένειας είχε γίνει στόχος επίθεσης με εμπρηστικό μηχανισμό.

Από εκείνο το περιστατικό δεν είχε τραυματιστεί κανείς.

Σύμφωνα με συγγενείς, η οικογένεια βίωνε για χρόνια ένα κλίμα απειλών και εκφοβισμού.

Συγκίνηση στο σημείο της τραγωδίας

Την Τετάρτη, περισσότεροι από 100 κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν κοντά στο σπίτι και άφησαν μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη των τεσσάρων θυμάτων.

Ο πατέρας του Φίλιπ, Πάντι, ξέσπασε σε κλάματα την ώρα που από αυτοκίνητο ακουγόταν το «You’ll Never Walk Alone».

Αργότερα πραγματοποιήθηκε αγρυπνία στην κοντινή εκκλησία Sacred Heart, όπου εκατοντάδες άνθρωποι έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη της οικογένειας.

Η έκκληση του θείου: «Όποιος ξέρει, να μιλήσει»

Ο θείος του Φίλιπ, Τζέιμς Ίνγκλις, απηύθυνε δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την επίθεση να απευθυνθεί στις Αρχές.

«Όποιος ξέρει τι συνέβη, πρέπει να εμφανιστεί και να μιλήσει. Ένα μεγάλο μέρος της οικογένειάς μας έχει χαθεί. Όποιος το έκανε, να αναλάβει την ευθύνη για αυτό που έκανε», δήλωσε.

Για τα δύο παιδιά που παραμένουν στο νοσοκομείο είπε ότι η κατάστασή τους «δεν είναι καλή».

«Τα ναρκωτικά καταστρέφουν οικογένειες»

Ο Ρέι Πάουερ, ξάδελφος του Φίλιπ, απηύθυνε μήνυμα στους νεότερους του Γουότερφορντ να μην παρασυρθούν από τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών.

Χαρακτήρισε τη διάδοση των ναρκωτικών στην πόλη ως έναν «δαίμονα» που εισβάλλει στα σπίτια και διαλύει οικογένειες.

«Καλύτερα να φύγεις, να ταξιδέψεις, να χαρείς τη ζωή σου, παρά να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους σαν πρότυπα. Θα σε χρησιμοποιήσουν. Δεν ενδιαφέρονται για σένα», ανέφερε.

Συνεχίζονται οι έρευνες – Καμία σύλληψη μέχρι στιγμής

Σε τελευταία ανακοίνωσή της, η Garda χαρακτήρισε την έρευνα «εντατική και ιδιαίτερα ενεργή».

Όπως αναφέρεται, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές έρευνες σε ακίνητα στο Γουότερφορντ, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και οχήματα που εξετάζονται από ειδικά κλιμάκια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση και τους καλούν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν, την ώρα που η ανησυχία για πιθανές πράξεις αντεκδίκησης παραμένει έντονη.