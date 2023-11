Ένας Σλοβάκος ηλικίας 33 ετών καταδικάστηκε χθες στο Δουβλίνο σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία μιας νεαρής εγκύου, της Άσλινγκ Μέρφι, ενώ εκείνη έκανε τζόκινγκ, μια υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα το 2022.

Ο Γιόζεφ Πούσκα, ο οποίος έφθασε στην Ιρλανδία πριν από περίπου 10 χρόνια, κρίθηκε ένοχος ομόφωνα από το σώμα των ενόρκων του δικαστηρίου του Δουβλίνου, πριν από μία εβδομάδα.

Jozef Puska has been sentenced to life in prison for the murder of Ashling Murphy in Tullamore on 12 January 2022 | Read more: https://t.co/dw6cRtTipt pic.twitter.com/l5JJbXoxxo

Η Άσλινγκ Μέρφι, μια έγκυος ηλικίας 23 ετών, βρέθηκε νεκρή τον Ιανουάριο του 2022 στις όχθες του καναλιού του Τάλαμορ (δυτικό Δουβλίνο), όπου είχε πάει να κάνει τζόκινγκ.

Η νεαρή γυναίκα είχε δεχθεί 11 μαχαιριές στον λαιμό και δείγμα DNA που είχε περισυλλεχθεί από τα νύχια της ανήκε σε εκείνο του Γιόζεφ Πούσκα.

Powerful victim impact statements were delivered today at the sentencing hearing of Jozef Puska.

Ashling Murphy’s boyfriend told her killer he robbed him of the chance to marry his soulmate.

Virgin Media News has voiced some of Ryan Casey’s statement made in court today. pic.twitter.com/gALUAVO8D7

— Virgin Media News (@VirginMediaNews) November 17, 2023