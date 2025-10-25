Η Κάθριν Κόνολι, η ανεξάρτητη υποψήφια, που στηρίχθηκε από την αριστερά, πέτυχε σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Ιρλανδία, καθώς συγκέντρωσε ποσοστό 63,4%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν απόψε.

Η κεντρώα αντίπαλός της, η Χέδερ Χάμφρεϊς, έλαβε μόλις 29,5% και έτσι η Κόνολι θα αναλάβει την προεδρία, διαδεχόμενη τον Μάικλ Χίγκινς ο οποίος την ασκούσε από το 2011.

«Θα είμαι η πρόεδρος που ακούει, που ανταποκρίνεται και που μιλάει όταν είναι απαραίτητο. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα δημοκρατία που θα εκτιμά την αξία όλων» ανέφερε στην ομιλία της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η προεδρία της Ιρλανδίας είναι ένα αξίωμα κυρίως τιμητικό και ο πρόεδρος σπανίως χρησιμοποιεί τις εξουσίες του για να ελέγξει τη συνταγματικότητα των νόμων, όμως συχνά μιλά στη διεθνή σκηνή και υποδέχεται άλλους ηγέτες κρατών.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος