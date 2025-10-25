Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Η Κάθριν Κόνολι, ανεξάρτητη αριστερή υποψήφια, αναδείχτηκε σε νικήτρια των Προεδρικών Εκλογών στην Ιρλανδία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Η μοναδική αντίπαλός της και μέλος του Κεντρώου Κόμματος Φίνε Γκάελ, αναγνώρισε την ήττα της.

«Η Κάθριν θα είναι μία Πρόεδρος για όλους εμάς και θα είναι η πρόεδρός μου», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RTE η Χέδερ Χάμφρις.

Την Κόνολι συνεχάρη επίσης ο Σάιμον Χάρις, ο Αντιπρόεδρος της Ιρλανδικής Κυβέρνησης, επίσης από το Φίνε Γκάελ, πυλώνα του κυβερνώντος συνασπισμού. «Της εύχομαι κάθε επιτυχία», είπε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ